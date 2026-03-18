За год на СвЖД планируют отремонтировать 300 километров путей
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В текущем году железнодорожники приступят к масштабному обновлению инфраструктуры на ключевых магистралях Уральского региона и севера. Согласно утверждённым планам, в период с апреля по ноябрь будет отремонтировано 309,4 километра пути.
Через свои интернет-ресурсы администрация Свердловской железной дороги сообщает, что самое пристальное внимание уделят Транссибирской магистрали и важнейшим рокадным линиям, обеспечивающим грузовые и пассажирские перевозки. Кроме того, специалисты заменят 161 стрелочный перевод, чтобы повысить надежность эксплуатации на сложных узлах.
Работы проведут в несколько этапов. В рамках первого из них обновят пути на участке Войновка – Нижневартовск. На втором этапе ремонт пройдёт на направлениях Екатеринбург – Чепца, Колчедан – Екатеринбург, а также Коротчаево – Новый Уренгой. Третий этап затронет линии Дружинино – Екатеринбург и Екатеринбург – Называевская. В работах будет задействовано свыше 100 единиц специализированной техники. В их числе путеукладочные поезда, машины для очистки щебеночного балласта, установки для сварки рельсов и комплексы для выправки пути. Применение современного оборудования обеспечит высокое качество ремонта.
Обновление инфраструктуры, — отмечают специалисты СвЖДБ — повысит безопасность и позволит увеличить разрешённые скорости на железной дороге.
