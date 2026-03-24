ФАС выявил, что свердловчане два года переплачивали «Газэксу» за техобслуживание и ремонт

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловское УФАС установило, что АО «ГАЗЭКС» в течение двух лет необоснованно завышало стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Нарушения фиксировались с 01.01.2024 по 31.12.2025, основанием стали обращения физических лиц.По данным ведомства, компания устанавливала монопольно высокие цены на услуги в многоквартирных и жилых домах региона. Такое поведение нарушало требования Закона о защите конкуренции и Методических указаний Минстроя России № 387/пр по расчёту платы за обслуживание газового оборудования.Свердловское УФАС выдало АО «ГАЗЭКС» предписание привести прейскуранты в соответствие с нормативами, которое компания исполнила. Помимо этого, организация будет привлечена к административной ответственности в рамках части 1 статьи 14.31 КоАП РФ (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Мероприятие для возрастной категории 18+