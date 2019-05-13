На выходных в Екатеринбурге состоится традиционная ярмарка на площади 1905 года

18:18 | 21.05.2019

Фото: Центр организации выставок и ярмарок Екатеринбурга

В уральской столице на площади 1905 года 25 и 26 мая пройдёт традиционная ярмарка выходного дня, об этом сообщили в Центре организации выставок и ярмарок Екатеринбурга.



Для садоводов и любителей на мероприятии будет представлен широкий ассортимент саженцев и рассады цветочных, садовых и декоративных культур. Помимо этого горожане смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию, произведенную на территории Урала: фрукты, овощи, молочные и мясные продукты, рыбу, сладости, мед, а также и крымскую клубнику. Кроме того, на ярмарке будут представлены сувениры, изделия декоративно прикладного искусства и предметы одежды.



Отметим, ярмарка выходного дня будет работать 25 и 26 мая с 9:00 до 16:30. В связи с этим парковку на площади 1905 года перекроют вечером 24 мая, в пятницу, в 19:00.