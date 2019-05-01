Теннисисты УГМК в Верхней Пышме со счётом 2:3 уступили победу команде «Факел-Газпром»

09:38 | 5.05.2019

Фото: пресс-служба клуба настольного тенниса УГМК

Вчера, 4 мая, в Верхней Пышме в рамках первого финального матча Лиги европейских чемпионов теннисисты УГМК встретили на своей площадке оренбургскую команду «Факел-Газпром». Поединок завершился победой гостей со счётом 2:3.



В первой паре выиграл оренбургский теннисист Дмитрий Овчаров, затем игрок УГМК Андрей Гачина сравнял счёт. В третьем матче вновь одержали победу гости - 43-летний Владимир Самсонов из команды «Факел-Газпром» обошёл уральского игрока Александра Шибаева. Затем УГМК вновь сравняли счёт благодаря лидерству Фан Бо, но в решающем пятом матче победа осталась за Оренбургом.



«Могли бы выиграть сегодня 3:1. Проиграли матч, который могли бы выиграть. Вся основная борьба у нас впереди. Очень довольна сегодня Андреем Гачиной, сотворившим чудо. То, что он в отличной форме, видела еще на тренировке. Будем бороться в Оренбурге, у нас есть сейчас несколько дней, чтобы перевести дух и дать бой»,- отметила главный тренер УГМК Татьяна Кутергина.



Поединок длился дольше четырёх часов.