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23:49 | 29.04.2019

Депутату думы Режа вынесут приговор по делу о поножовщине. Парламентарий может отделаться штрафом

Депутату думы Режевского городского округа Евгению Сурнину предъявлено обвинение по уголовному делу. Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Расследованием уголовного дела занимались сотрудники Режевского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Свердловской области.

Материалы уголовного дела уже направлены в суд. Вести процесс будет мировой судья судебного участка №2 Режевского горсуда Юлия Голубкова. Заседание назначено на 30 апреля, начало в 15:00.

Ожидается, что в этот же день будет оглашен и приговор народному избраннику. По данным veved.ru, дело будет рассматриваться в особом порядке, поскольку подсудимый, по некоторым данным, признал свою вину. В связи с этим ему будет назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (согласно ст. 25.1 ПК РФ), что позволит Сурнину избежать судимости, а соответственно и сохранить мандат.

Напомним, что речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту событий, произошедших вечером 29 августа 2018 года. Тогда около дома № 14 по улице Калинина неработающий местный житель Андрей Каргапольцев получил ножевые ранения ягодицы. Пострадавшего госпитализировали, а нападавший скрылся на автомобиле.

По первоначальным данным было установлено, что к преступлению может быть причастен неоднократно судимый местный парламентарий Евгений Сурнин, в связи с чем материалы передали в Следственный комитет (по закону возбуждать уголовное дело в отношении депутата могут лишь органы СКР).

В пользу версии о причастности Сурнина к нападению может говорить тот факт, что на место происшествия выезжал заместитель начальника ОВД Сергей Пятыгин. Евгений Сурнин был объявлен в розыск, но через несколько дней после инцидента он сам сдался полиции и заявил, что невиновен, так как в день преступления находился в другом регионе страны и вернулся, как только узнал о случившемся.

После того, как версия о причастности Сурнина временно отпала, материалы передали в отдел дознания ОМВД России по Режевскому району, где уголовное дело было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Между тем в материалах дела имелись достаточные основания полагать, что к поножовщине причастен Сурнин. По информации издания, депутат стоял на «прослушке», данные которой и позволили «прижать» Сурнина. В середине февраля 2019 года уголовное дело вновь вернули в органы Следственного комитета, сотрудники которого и довели историю до логического конца.

Теперь, как ожидается, по результатам рассмотрения материалов уголовного дела по инициативе прокуратуры будет возбуждено еще одно – ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показание свидетеля») в отношении некоего уроженца Ближнего зарубежья Алика, который изначально решил взять вину на себя.

© «Вечерние Ведомости»

 


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