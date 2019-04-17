Прокуратура установит размер ущерба из-за утечки бензина в Березовском

17:49 | 22.04.2019

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Прокуратура проводит проверку по факту схода с рельсов цистерны бензина на железнодорожных путях в Березовском. В результате инцидента произошла утечка топлива. Сейчас устанавливается, какой ущерб был причинен окружающей среде.



Напомним, цистерна сошла с рельсов в ночь на 18 апреля. Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в результате произошло частичное разрушение цистерны, разлилось 60 тонн нефтепродуктов. На данный момент проведены необходимые работы по локализации, земельный участок обработан сорбентом.



Отметим, что участок, где произошла авария, эксплуатирует АО «Уралпромжелдортранс». Цистерна принадлежала АО «Первая грузовая компания».