Из-за начинающей автоледи в Екатеринбурге встали трамваи

17:01 | 21.04.2019

Фото: «Уралинформбюро»

В Екатеринбурге на улице Луначарского столкнулись Toyota и «Волга». ДТП произошло на рельсах, в результате чего трамвайное движение было приостановлено.



По предварительной информации, женщина за рулём «Волги» проехала перекрёсток на красный сигнал светофора. На заденем стекле её машины наклеен знак «начинающий водитель».



Информации о пострадавших нет. В результате столкновения передние части отечественного автомобиля и иномарки получили повреждения.



Отметим, по Луначарского едут трамваи № 2, 3, 8, 14, 20, 23, 26, 32.