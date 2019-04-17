На Среднем Урале сократилась численность лосей и кабанов

11:00 | 19.04.2019

фото: m.yandex.kz

В Свердловской области, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось количество лосей, кабанов, волков, белок, горностаев и колонков, такие данные по итогам зимнего учета представил региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.



Вместе с тем отмечается, что выросла численность косуль, северных оленей, лисиц, росомах, куниц, тетеревов и серых куропаток.



По словам директора департамента Александра Кузнецова, сокращение численности некоторых видов животных вызвано природными факторами, а не деятельностью человека.