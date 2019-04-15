Японские блогеры посетят столицу Урала

15:40 | 17.04.2019

фото: primamedia.ru

24 апреля в Екатеринбург приедет поезд с японскими блогерами, представителями крупных туроператоров и инвестиционных компаний. Гости из Страны восходящего солнца пробудут в уральской столице целый день.



Как рассказали в департаменте информационной политики, визит состоится в рамках уникального информационного проекта, организованного федеральным агентством по туризму. Японская делегация путешествует по Транссибирской магистрали от Владивостока до Москвы.



В Екатеринбурге японцев ждет обзорная экскурсия, посещение выставки сысертского фарфора, Екатеринбург Арены, а также мест, связанных с семьей Николая II.

