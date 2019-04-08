В Екатеринбурге в День космонавтики запустят 12 ракет

15:32 | 11.04.2019

фото: екатеринбург.рф

Завтра, 12 апреля, в День космонавтики, в Историческом сквере Екатеринбурга пройдет традиционная акция под названием «12 апреля – 12 часов – 12 залпов», посвященная легендарному полету Юрия Гагарина. В небо запустят 12 ракет.



Как рассказали в пресс-службе администрации, акция состоится с 11:30 до 14:00. Отметим, что в этом году также исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича.