Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

15:32 | 11.04.2019

фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге в День космонавтики запустят 12 ракет

Завтра, 12 апреля, в День космонавтики, в Историческом сквере Екатеринбурга пройдет традиционная акция под названием «12 апреля – 12 часов – 12 залпов», посвященная легендарному полету Юрия Гагарина. В небо запустят 12 ракет.

Как рассказали в пресс-службе администрации, акция состоится с 11:30 до 14:00. Отметим, что в этом году также исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:19 | 11.04.2019
Форум «Мусульманский мир» в этом году расширил географию участников

16:07 | 11.04.2019
В Прикамье за три года отремонтируют около 100 «предаварийных» домов

16:01 | 11.04.2019
Екатеринбуржца, напавшего с ножом на мать, приговорили к семи годам

15:32 | 11.04.2019
В Екатеринбурге в День космонавтики запустят 12 ракет

15:12 | 11.04.2019
На 87-м году жизни скончался уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

14:46 | 11.04.2019
Труп пролежал в коллекторе полтора года: на Урале бездомного осудили на 11 лет за убийство

14:31 | 11.04.2019
Устанавливающий ответственность за нарушения благоустройства законопроект прошел в думу Зауралья

14:19 | 11.04.2019
Услуга добавочного номера для сотрудников повысит эффективность коммуникации с клиентами

14:14 | 11.04.2019
Антон Шипулин подал документы на праймериз «Единой России»

14:09 | 11.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку «Всё это семья»

13:34 | 11.04.2019
В Екатеринбурге таможенники и полицейские изъяли из магазина крупную партию «серой» техники

13:17 | 11.04.2019
Уральский боксер сразится за титул чемпиона мира с британским соперником

13:12 | 11.04.2019
Рисунки пермских детей покажут на выставке в китайском Циндао

13:07 | 11.04.2019
Прокуратура отреагировала на коммунальную аварию в Артемовском

13:03 | 11.04.2019
Среднее время ожидания в пермских МФЦ снизилось более чем в 2,5 раза

12:52 | 11.04.2019
Хотел повзрослеть: в Серове подростка будут судить за изменение возраста в паспорте

12:47 | 11.04.2019
Пермякам напомнят о мерах безопасности детей

12:38 | 11.04.2019
Юная пермячка стала финалисткой научного конкурса на Московском международном салоне образования

12:33 | 11.04.2019
Холодную воду в Артемовском планируют вернуть к двум часам дня

12:12 | 11.04.2019
Состоялся аукцион по аренде земли у Театра драмы

12:07 | 11.04.2019
На трассе Екатеринбург — Шадринск легковушка разбилась о МАЗ: двое погибших

11:48 | 11.04.2019
В Кушве управляющую компанию оштрафовали за падение снега на девочку

11:25 | 11.04.2019
В Екатеринбурге ограбили отделение «Райффайзенбанка» на улице Уральской

11:11 | 11.04.2019
Более 56 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов

10:50 | 11.04.2019
На Урале уничтожили полторы тонны яблок, груш и шампиньонов

10:46 | 11.04.2019
Проект строительства хирургического центра при онкодиспансере в Кургане отправили на доработку

10:36 | 11.04.2019
В Екатеринбурге сотрудников ДЭУ научили чистить улицы с помощью моек высокого давления

10:07 | 11.04.2019
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

09:44 | 11.04.2019
Ночью на улице Чапаева загорелась «Лада Калина»

09:31 | 11.04.2019
Свердловская колония подала в суд на правозащитную организацию

10.04.2019

22:19 | 10.04.2019
В Перми проводится проверка по факту отравления школьников

22:05 | 10.04.2019
В Артёмовском около сотки домов остались без холодной воды

21:30 | 10.04.2019
Екатеринбургский ФК «Урал-2» одержал победу над командой «Уфа-2»

20:54 | 10.04.2019
На футбольном матче в Екатеринбурге болельщик украл упавший у девочки телефон

20:04 | 10.04.2019
В Екатеринбурге уже почти три недели разыскивают пропавшего мужчину

19:47 | 10.04.2019
Эвакуировали пять детей и 12 взрослых: в Верхней Пышме загорелась квартира





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 