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11:47 | 8.04.2019
Фото: МК-Урал
Чиновница из Атига, выдавшая квартиру без очереди, отделалась выговором
Как следует из постановления следователя Нижнесергинского межрайонного следственного отдела СК майора юстиции А. Мешавкина (текст имеется в распоряжении редакции), в ходе доследственной проверки информация о том, что гражданка Олемская получила трехкомнатную квартиру с нарушениями, подтвердилась. В частности, было установлено, что ее заявление о приеме на учет как нуждающейся в жилье, не соответствует установленной форме. Более того, она была вообще не внесена в список, составленный администрацией.
Вместе с тем следователь Мешавкин не увидел оснований для возбуждения уголовного дела, указав, что секретарь жилищно-бытовой комиссии Ольг Болтовская в «силу своего положения не являлась должностным лицом, которое подлежит уголовной ответственности». Соответственно, ее действия являются только дисциплинарным проступком, за который она по решению главы Атига Сергея Мезенова привлечена к ответственности в виде выговора.
Мотивировка отказа в возбуждении уголовного дела, вызывает вопросы. На наш взгляд, не ясно, почему Ольга Болтовская не является должностным лицом, несущим уголовную ответственность, поскольку сам следователь указал, что в ее должностные полномочия входит ведение учета нуждающихся в жилье и организация работы жилищно-бытовой комиссии. В связи с этим «Вечерние ведомости» намерены обратиться в прокуратуру Свердловской области с заявлением о проверке обоснованности вынесенного процессуального решения. Кроме того, редакция намерена обратиться в комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Свердловской области, в том числе касательно действий лично главы муниципального образования Сергея Мезенова, поскольку именно он возглавляет жилищно-бытовую комиссию, а значит должен нести ответственность за принимаемые комиссией решения.
Как ранее сообщали «Вечерние ведомости», гражданка Олемская получила по договору социального найма трехкомнатную квартиру, несмотря на то на данную жилплощадь могли претендовать более 30 очередников. Позже квартира была приватизирована.
© «Вечерние Ведомости»
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