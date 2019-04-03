В Свердловской области с приходом весны перекрыли все зимние переплавы

15:02 | 6.04.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

С приходом весны на Среднем Урале перекрыли все ледовые переплавы. Из-за потепления зимние дороги через реки и водоёмы стали не безопасными для передвижения людей и техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Всего в зимний период в Свердловской области были организованы 18 ледовых переправ, из них пять - в Таборинском районе, по три функционировали в Серовском и Гаринском городских округах, по два - в Слободо-Туринском муниципальном районе, Сосьвинском, Ивдельском городских округах и одна переправа находилась в Гаринском городском округе.



Как указано в сообщении, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) внимательно следили за функционированием переплав. За зимний период не было зарегистрировано ни одного происшествия.