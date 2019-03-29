Фура с игрушками, по пути из Екатеринбурга в Краснодар, вылетела с дороги и протаранила бетонный столб

18:53 | 2.04.2019

Фото: cheltoday.ru

Фура с детскими игрушками в Златоусте вылетела с дороги и врезалась в бетонный столб, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. Водитель фуры доставлял детские игрушки из Екатеринбурга в Краснодар.



По предварительной информации, у грузовика «Скания» на спуске отказали тормоза. В результате водитель совершил наезд на столб электроопоры на пересечении улиц Грибоедова и Мира.



Добавим, что в результате ДТП никто не пострадал.