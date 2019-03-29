Вроде бы из Свердловской области: в Кунгуре нашли бабушку, потерявшую память

12:58 | 31.03.2019

Фото: Подслушано Кунгур/Vk.com

29 марта в Кунгуре в местную больницу поступила потерявшая память пенсионерка Яковенко Тамара Геннадьевна. Женщина утверждает, что родом из Свердловской области, однако точный домашний адрес не помнит.



В больницу Тамару Геннадьевну отвели прохожие. Женщина не знает, кто она и откуда. Как предполагают волонтёры, дом пенсионерки может быть расположен в посёлке Шаля Свердловской области.



Если вы узнаете бабушку на фотографии или знакомы с её родственниками — звоните по телефону: 8 (982) 444-31-34.