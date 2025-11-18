Россияне стали чаще покупать автомобили в онлайн

«Интерес к автомобилям из каталога Селекта, где доступны хорошие машины от проверенных партнеров, вырос в 2 раза, а число предложений — в 1,5 раза. Для нас в «Авито Авто» это не просто цифры — это подтверждение того, что и покупатели, и продавцы выбирают безопасность и позитивный клиентский опыт. Мы находимся в фазе концептуального изменения рынка: происходит переход от лояльности к бренду — к лояльности к опыту. Покупатель больше не спрашивает: «Машины какой марки вы продаёте?», его интересует, насколько быстро, прозрачно и безопасно можно купить автомобиль»,



— пояснил Никита Ивахненко.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Спрос на новые автомобили в России продолжает расти. По данным «Авито Авто», с начала года доля спроса на новые машины достигла 37%, что на 10 п.п. больше, чем в прошлом году.Почти треть от всего пользовательского интереса – 31,5% – сосредоточена на вариантах в пределах 2-3 миллионов рублей. Ещё 27% рассматривают модели в сегменте 1–2 миллиона рублей, 24,2% выбирают авто в ценовом диапазоне 3–5 миллионов рублей. На вторичном рынке автомобилей потребители ищут преимущественно варианты стоимостью до 2 миллионов рублей — их совокупная доля в интересе остается стабильной и составляет 87%.Как отмечают в пресс-службе «Авито Авто», ключевым трендом 2025 года стала цифровизация. Наиболее ярко это демонстрирует статистика платформы: 66% тех, кто искал новые автомобили, и 73% — с пробегом, нашли свою машину онлайн. В числе преимуществ онлайн-покупок люди отмечают выгодную цену, удобство поиска и оформления, а также возможность быстрой сделки.По данным площадки, 66% общения между покупателями и продавцами проходило в чатах, что на 8 п.п. выше, чем было в начале года. Также отмечается, что количество дилерских аккаунтов на платформе увеличилось на 22,5%, а профессиональных продавцов — на 4%.Руководитель направления «Новые авто» в «Авито» Никита Ивахненко считает, что одним из ключевых трендов стало смещение фокуса покупателей с брендов на удобство и безопасность сделок.