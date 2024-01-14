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В Башкортостане защитника Куштау Алсынова приговорили к четырем годам колонии
Фото: Вечерние ведомости
В Башкортостане защитника Куштау Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии общего режима.
Местные издания пишут, что на приговор приехали несколько тысяч человек.
Активиста судили по статье о «возбуждении ненависти на межнациональной почве» (ст.282 ч.1 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стало его высказывание на митинге весной 2023 года. Тогда сотни людей собрались в защиту горного хребта Ирандык. Фаиль Алсынов на этом собрании якобы высказался о рабочих мигрантах с некоей «негативной оценкой». Адвокат активиста при этом утверждает, что высказывания не имеют никакого негативного или противоправного характера. Сам активист своей вины не признает.
В понедельник у здания суда собрались сотни человек (по некоторым данным — около пяти тысяч). Люди скандировали антиправительственные лозунги и требовали прекратить дело. Несколько сторонников Алсынова были задержаны.
Накануне оглашения приговора Росфинмониторинг внес активиста Алсынова в «список террористов и экстремистов».
Напомним, осенью прошлого года мы писали, что власти Башкирии отказались от идеи добывать марганцевую руду на хребте Ирандык после массовых протестов местных жителей.
Местные издания пишут, что на приговор приехали несколько тысяч человек.
Активиста судили по статье о «возбуждении ненависти на межнациональной почве» (ст.282 ч.1 УК РФ). Поводом для возбуждения уголовного дела стало его высказывание на митинге весной 2023 года. Тогда сотни людей собрались в защиту горного хребта Ирандык. Фаиль Алсынов на этом собрании якобы высказался о рабочих мигрантах с некоей «негативной оценкой». Адвокат активиста при этом утверждает, что высказывания не имеют никакого негативного или противоправного характера. Сам активист своей вины не признает.
В понедельник у здания суда собрались сотни человек (по некоторым данным — около пяти тысяч). Люди скандировали антиправительственные лозунги и требовали прекратить дело. Несколько сторонников Алсынова были задержаны.
Накануне оглашения приговора Росфинмониторинг внес активиста Алсынова в «список террористов и экстремистов».
Напомним, осенью прошлого года мы писали, что власти Башкирии отказались от идеи добывать марганцевую руду на хребте Ирандык после массовых протестов местных жителей.
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