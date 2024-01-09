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В Башкирии сотни людей пришли к зданию суда поддержать активиста Фаиля Алсынова
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня в Башкирии суд приступил к рассмотрению уголовного дела активиста, защитника Куштау Фаиля Алсынова.
Напомним, его обвиняют по статье о «возбуждении ненависти на межнациональной почве». Сегодня состоялись прения сторон, между тем информация о деле по ст.282 ч.1 УК РФ на сайте районного суда скрыта.
По информации местных изданий и телеграм-каналов, у здания суда собрались сотни человек, кто-то пишет, что якобы собралось около пяти тысяч. Люди скандировали антиправительственные лозунги и требовали прекратить дело.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало высказывание активиста на митинге весной 2023 года. Тогда сотни людей собрались в защиту горного хребта Ирандык. Фаиль Алсынов на этом собрании якобы высказался о рабочих мигрантах с некоей «негативной оценкой». Адвокат активиста при этом утверждает, что высказывания не имеют никакого негативного или противоправного характера. Сам активист своей вины не признает.
Оглашение приговора Алсынову состоится 17 января в 9:30, сообщают местные издания.
Напомним, осенью прошлого года мы писали, что власти Башкирии отказались от идеи добывать марганцевую руду на хребте Ирандык после массовых протестов местных жителей. Народные сходы против разработки недр прошли в двух небольших селах в Баймакском районе. Люди в том числе жаловались на недобросовестных старателей, чья работа приводит к ухудшению экологии, и обращались за помощью в федеральные ведомства. Жители опасались, что новые разработки приведут к загрязнению родников, рек, питьевой воды. В переговорах в конфликтной ситуации участвовали чиновники, промышленники и экоактивисты.
Позже власти заявляли, что в ситуации произошло «принципиальное недопонимание», однако все же решили не проводить разработку хребта Ирандык.
По данным местных изданий, ранее Фаиль Алсынов был одним из защитников Куштау, руководителем общественной организации. Конфликт вокруг месторождения на Куштау начался в августе 2020 года. Тогда прошли массовые протесты против геологоразведки на горе, активисты не пускали тяжелую технику и ломали металлические заборы. На месте был разбит палаточный городок. Были задержаны около 80 человек, некоторые были арестованы на 15 суток, некоторые получили штрафы. На фоне протестов в ситуацию вмешались федеральные власти, в том числе Владимир Путин. Генпрокуратуре было поручено разобраться с тем, почему в компании, которая намеревалась разрабатывать месторождения, снижена доля государства. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства», — сказал тогда Путин.
В результате конфликта компания была национализирована.
Напомним, его обвиняют по статье о «возбуждении ненависти на межнациональной почве». Сегодня состоялись прения сторон, между тем информация о деле по ст.282 ч.1 УК РФ на сайте районного суда скрыта.
По информации местных изданий и телеграм-каналов, у здания суда собрались сотни человек, кто-то пишет, что якобы собралось около пяти тысяч. Люди скандировали антиправительственные лозунги и требовали прекратить дело.
Поводом для возбуждения уголовного дела стало высказывание активиста на митинге весной 2023 года. Тогда сотни людей собрались в защиту горного хребта Ирандык. Фаиль Алсынов на этом собрании якобы высказался о рабочих мигрантах с некоей «негативной оценкой». Адвокат активиста при этом утверждает, что высказывания не имеют никакого негативного или противоправного характера. Сам активист своей вины не признает.
Оглашение приговора Алсынову состоится 17 января в 9:30, сообщают местные издания.
Напомним, осенью прошлого года мы писали, что власти Башкирии отказались от идеи добывать марганцевую руду на хребте Ирандык после массовых протестов местных жителей. Народные сходы против разработки недр прошли в двух небольших селах в Баймакском районе. Люди в том числе жаловались на недобросовестных старателей, чья работа приводит к ухудшению экологии, и обращались за помощью в федеральные ведомства. Жители опасались, что новые разработки приведут к загрязнению родников, рек, питьевой воды. В переговорах в конфликтной ситуации участвовали чиновники, промышленники и экоактивисты.
Позже власти заявляли, что в ситуации произошло «принципиальное недопонимание», однако все же решили не проводить разработку хребта Ирандык.
По данным местных изданий, ранее Фаиль Алсынов был одним из защитников Куштау, руководителем общественной организации. Конфликт вокруг месторождения на Куштау начался в августе 2020 года. Тогда прошли массовые протесты против геологоразведки на горе, активисты не пускали тяжелую технику и ломали металлические заборы. На месте был разбит палаточный городок. Были задержаны около 80 человек, некоторые были арестованы на 15 суток, некоторые получили штрафы. На фоне протестов в ситуацию вмешались федеральные власти, в том числе Владимир Путин. Генпрокуратуре было поручено разобраться с тем, почему в компании, которая намеревалась разрабатывать месторождения, снижена доля государства. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились. Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства», — сказал тогда Путин.
В результате конфликта компания была национализирована.
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