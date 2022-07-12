Парламент Шри-Ланки выбрал нового президента, им стал бывший премьер-министр Викремесингхе

12.53 Среда, 20 июля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Новым президентом Шри-Ланки стал и.о. главы государства Ранил Викремесингхе, который ранее занимал пост премьер-министра.

В среду 20 июля состоялось тайное голосование в парламенте, состоящем из 225 депутатов. Как сообщает ланкийский новостной портал Ada Derana, проголосовали 223 депутата, четыре голоса были признаны недействительными, два члена парламента воздержались.

Викремесингхе набрал 134 голоса. Второе место занял его главный оппонент, депутат от правящей партии, бывший министр массовых коммуникаций, журналист Даллас Алахапперума (82 голоса). Председатель оппозиционного альянса «Национальная власть народа» депутат Анура Кумара Диссанаяке получил только 3 голоса.

73-летний Викремесингхе начал активную политическую деятельность в середине 1970-х, в 1977 году он прошел в парламент. По данным издания, за время своей политической карьеры он шесть раз занимал пост премьер-министра. Его последний срок на посту премьера стал самым коротким (он стал премьером в мае этого года).

Напомним, пост президента стал вакантным после отставки Готабая Раджапаксы на прошлой неделе на фоне масштабного кризиса в стране и массовых протестов.

Между тем, избрание Викремесингхе может спровоцировать новую волну протестов, так как он входил в администрацию ушедшего в отставку президента, полагают эксперты. В начале июля резиденция премьер-министра была захвачена митингующими.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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