Протесты на Шри-Ланке: президент покинул страну, полиция применяет слезоточивый газ, объявлено чрезвычайное положение
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение по всей стране. После отъезда президента из страны протестующие снова вышли на улицы Коломбо, сообщает CNN.
По данным издания, президент Готабая Раджапакса и его жена покинули страну на военно-транспортном самолете и сейчас находятся на Мальдивах. Ранее сообщалось, что президент должен был уйти в отставку в среду, 13 июля.
После сообщений о том, что президент покинул страну, сотни протестующих вновь вышли на улицы, они собрались у офиса премьер-министра в Коломбо. Демонстранты попытались прорваться через заграждения возле здания, однако полиция для их разгона применила слезоточивый газ.
Добавим, что в Ассоциации туроператоров России утверждают, что напряженная ситуация в стране не угрожает российским туристам. «Наши туристы направляются в курортные зоны, удалённые от Коломбо. Ни трансферная часть поездки, ни пребывание в гостиницах никакого влияния этого переворота на себе не ощутили. Туристы там есть и продолжают отдыхать в штатном режиме», — заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Протесты в стране продолжаются уже несколько месяцев. В минувшие выходные более 100 000 человек собрались у резиденции президента, некоторым удалось проникнуть в здание. В ходе массовых беспорядков, по сообщениям СМИ, пострадали более 100 человек. На фоне протестов президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально заявил премьер-министру Ранилу Викрамасингхе о готовности уйти в отставку. При этом индийские СМИ отмечают, что парламент уже получил подписанное президентом письмо об отставке.
Островное государство переживает крупнейший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В стране нехватка топлива, продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов. Массовые антиправительственные акции на фоне ухудшения экономического положения сопровождаются беспорядками, поджогами автомобилей и зданий. Власти страны предполагают, что для выхода из экономического кризиса потребуется несколько лет.
По данным издания, президент Готабая Раджапакса и его жена покинули страну на военно-транспортном самолете и сейчас находятся на Мальдивах. Ранее сообщалось, что президент должен был уйти в отставку в среду, 13 июля.
После сообщений о том, что президент покинул страну, сотни протестующих вновь вышли на улицы, они собрались у офиса премьер-министра в Коломбо. Демонстранты попытались прорваться через заграждения возле здания, однако полиция для их разгона применила слезоточивый газ.
Добавим, что в Ассоциации туроператоров России утверждают, что напряженная ситуация в стране не угрожает российским туристам. «Наши туристы направляются в курортные зоны, удалённые от Коломбо. Ни трансферная часть поездки, ни пребывание в гостиницах никакого влияния этого переворота на себе не ощутили. Туристы там есть и продолжают отдыхать в штатном режиме», — заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
Протесты в стране продолжаются уже несколько месяцев. В минувшие выходные более 100 000 человек собрались у резиденции президента, некоторым удалось проникнуть в здание. В ходе массовых беспорядков, по сообщениям СМИ, пострадали более 100 человек. На фоне протестов президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально заявил премьер-министру Ранилу Викрамасингхе о готовности уйти в отставку. При этом индийские СМИ отмечают, что парламент уже получил подписанное президентом письмо об отставке.
Островное государство переживает крупнейший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В стране нехватка топлива, продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов. Массовые антиправительственные акции на фоне ухудшения экономического положения сопровождаются беспорядками, поджогами автомобилей и зданий. Власти страны предполагают, что для выхода из экономического кризиса потребуется несколько лет.
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