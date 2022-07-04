Президент Шри-Ланки на фоне массовых протестов официально заявил о готовности уйти в отставку
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально заявил премьер-министру Ранилу Викрамасингхе о готовности уйти в отставку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра.
В минувшие выходные на улицы Коломбо вышли тысячи протестующих, недовольных экономическим положением страны. В ходе массовых беспорядков, по сообщениям СМИ, пострадали более 100 человек. В субботу протестующие захватили резиденцию президента и потребовали незамедлительной отставки главы государства. По данным Reuters, на фоне беспорядков Раджапакса заявил, что покинет свой пост 13 июля. Его местонахождение остается неизвестным. О намерении покинуть свой пост ранее был вынужден заявить и премьер-министр, чья резиденция также была захвачена митингующими.
Напомним, в мае президент Шри-Ланки сообщал, что пойдет на уступки на фоне массовых протестов. Раджапакса обратился к народу и пообещал отказаться от части своих полномочий и расширить функции парламента, что в перспективе должно было привести к «упразднению президентской системы правления в стране».
Островное государство переживает крупнейший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В стране нехватка топлива, продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов. Массовые антиправительственные акции на фоне ухудшения экономического положения сопровождаются беспорядками, поджогами автомобилей и зданий. В мае власти Шри-Ланки были вынуждены вывести на улицы военных и бронетехнику, ранее был объявлен общенациональный комендантский час.
Власти страны предполагают, что для выхода из экономического кризиса потребуется несколько лет.
В минувшие выходные на улицы Коломбо вышли тысячи протестующих, недовольных экономическим положением страны. В ходе массовых беспорядков, по сообщениям СМИ, пострадали более 100 человек. В субботу протестующие захватили резиденцию президента и потребовали незамедлительной отставки главы государства. По данным Reuters, на фоне беспорядков Раджапакса заявил, что покинет свой пост 13 июля. Его местонахождение остается неизвестным. О намерении покинуть свой пост ранее был вынужден заявить и премьер-министр, чья резиденция также была захвачена митингующими.
Напомним, в мае президент Шри-Ланки сообщал, что пойдет на уступки на фоне массовых протестов. Раджапакса обратился к народу и пообещал отказаться от части своих полномочий и расширить функции парламента, что в перспективе должно было привести к «упразднению президентской системы правления в стране».
Островное государство переживает крупнейший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В стране нехватка топлива, продуктов, товаров первой необходимости, медикаментов. Массовые антиправительственные акции на фоне ухудшения экономического положения сопровождаются беспорядками, поджогами автомобилей и зданий. В мае власти Шри-Ланки были вынуждены вывести на улицы военных и бронетехнику, ранее был объявлен общенациональный комендантский час.
Власти страны предполагают, что для выхода из экономического кризиса потребуется несколько лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».