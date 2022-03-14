Meta не разрешит публиковать призывы к убийству глав государств
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Компания Meta не разрешит публиковать в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм призывы к убийству глав государств. Об этом пишет Reuters со ссылкой на вице-президента компании Ника Клегга.
Сообщается, что компания уточняет свою политику модерации, чтобы она не интерпретировалась как оправдывающая насилие против «русских в целом».
«Для устранения любой двусмысленности, мы еще больше сужаем рамки наших директив, чтобы четко указать, что мы не разрешаем призывы к смерти главы государства на наших платформах», – цитирует вице-президента издание.
11 марта Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta, к которой принадлежат Инстаграм, Фейсбук и WhatsApp, экстремистской организацией из-за разрешения призывов к насилию. СК возбудил уголовное дело.
В ночь на 14 марта Инстаграм в России был заблокирован.
Сообщается, что компания уточняет свою политику модерации, чтобы она не интерпретировалась как оправдывающая насилие против «русских в целом».
«Для устранения любой двусмысленности, мы еще больше сужаем рамки наших директив, чтобы четко указать, что мы не разрешаем призывы к смерти главы государства на наших платформах», – цитирует вице-президента издание.
11 марта Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta, к которой принадлежат Инстаграм, Фейсбук и WhatsApp, экстремистской организацией из-за разрешения призывов к насилию. СК возбудил уголовное дело.
В ночь на 14 марта Инстаграм в России был заблокирован.
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