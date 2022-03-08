Инстаграм в России окончательно заблокирован
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
С полуночи 14 марта на территории России ограничен доступ к Инстаграм. По данным сервиса Globalcheck, социальная сеть сейчас полностью недоступна.
Пользователи подключаются к сети, используя VPN.
Ранее о блокировке сети предупредил Роскомнадзор. 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta, к которой принадлежат Инстаграм, Фейсбук и WhatsApp, экстремистской организацией. СК возбудил уголовное дело.
Пользователи подключаются к сети, используя VPN.
Ранее о блокировке сети предупредил Роскомнадзор. 11 марта Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta, к которой принадлежат Инстаграм, Фейсбук и WhatsApp, экстремистской организацией. СК возбудил уголовное дело.
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