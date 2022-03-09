Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией, СК возбудил уголовное дело
Россия и мир
Фото: Следственный комитет РФ/sledcom.ru
Генпрокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Поводом стало заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоуна о том, что «в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».
«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.
В связи с этим ведомство направило заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией и ее запрете в России.
Также Генпрокуратура направила материалы в Следственный комитет. СК возбудил уголовное дело. «Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности)», - сообщает СК. По данным ведомства, будет дана правовая оценка действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.
Meta владеет Facebook, Instagram, WhatsApp. При этом сообщается, что WhatsApp не будет затронут мерами против корпорации, так как это средство общения, а не размещения информации.
Поводом стало заявление пресс-секретаря Meta Энди Стоуна о том, что «в свете событий на Украине компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».
«Подобные действия руководства компании не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.
В связи с этим ведомство направило заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией и ее запрете в России.
Также Генпрокуратура направила материалы в Следственный комитет. СК возбудил уголовное дело. «Пресс-секретарь компании Энди Стоун в социальной сети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных ст.ст.280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности)», - сообщает СК. По данным ведомства, будет дана правовая оценка действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации.
Meta владеет Facebook, Instagram, WhatsApp. При этом сообщается, что WhatsApp не будет затронут мерами против корпорации, так как это средство общения, а не размещения информации.
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