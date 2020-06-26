Министерство труда России не поддержало идею выплат на детей 16-18 лет

12:31 | 27.06.2020

Фото: Коммерсант

Министерство труда России не поддержало идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей в возрасте 16 и 17 лет. Об этом рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова.



По словам Кузнецовой, к ней стали поступать просьбы от российских граждан увеличить возраст для получателей такого пособия, включив в это число детей от 16 до 18 лет. В результате чего уполномоченная по правам ребёнка составила соответствующее обращение в Министерство труда.



«Мы обращались по этому поводу в правительство. Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут. Тысячи запросов граждан по-прежнему без ответа»,— цитирует Кузнецову её пресс-служба.



Омбудсмен сообщила, что в Совете федерации и Госдуме идею о повышении возраста для детских выплат поддерживают. В некоторых регионах такую меру решили принять на местном уровне. «Конечно, это решение нужно поддерживать и распространять»,- ответила Анна Кузнецова.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»