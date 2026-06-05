Дом бывшего городского головы восстанавливают в Екатеринбурге

Дом Анфиногенова в 1970-е годы. Фото: Леонид Злоказов

Руины здания в 2025 году. Фото: «УГМК-Застройщик»

Руины здания в 2025 году. Фото: «УГМК-Застройщик»

Таким здание на Февральской революции должно стать после реставрации. Иллюстрация: «УГМК-Застройщик»

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Полукаменный жилой дом на улице Ломаевской (ныне улица Февральской революции), 37 был построен в начале XX века, в 1990-е годы был сильно повреждён пожаром и около 30 лет находился в руинированном состоянии. В 2017 году здание за 11 млн рублей выкупил «УГМК-Застройщик», реализующий поблизости свой девелоперский проект. Застройщик в прошлом году приступил к воссозданию здания, в котором по завершению работ, по словам застройщика, откроется культурно-просветительский центр для молодого поколения.Реставрационные работы планируют завершить до конца 2026 года. В ходе реставрации аварийные участки стен цокольного и первого этажей были разобраны и восстановлены с использованием исторического кирпича.Здание внесено в реестр ОКН как «Дом ювелира И.К. Афиногенова», при этом построено оно было купцом 2-й гильдии и общественным деятелем Иваном Константиновичем Анфиногеновым.Иван Анфиногенов в 1881 году стал одним из соучредителей товарищества «Иван Константинович Анфиногенов и Ко», которое специализировалось на торговле золотыми, серебряными, бриллиантовыми изделиями, а также медными товарами, церковной утварью, парчой и позументами. С 1884 по 1919 Анфиногенов был депутатом (гласным) городской думы Екатеринбурга, а с 1902 по 1908 — городским головой Екатеринбурга. Ушёл в отставку с поста головы на фоне «дровяного скандала», когда появилась информация что некоторые подчинённые Анфиногенова использовали государственные дрова для личных целей. При этом гласным в думе работать продолжил. После взятия Екатеринбурга Красной Армией в июле 1919 года биография Анфиногенова неизвестна.Решением исполнительного комитета Свердловского облсовета народных депутатов от 18.02.1991 № 75 единственному сохранившемуся зданию бывшей усадьбы Анфиногенова был присвоен статус историко-культурного памятника. Однако от разрушительного пожара спустя два года это его не уберегло. Мероприятие для возрастной категории 18+