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Дом бывшего городского головы восстанавливают в Екатеринбурге

Здание усадьбы Анфиногенова тридцать лет было в руинированном состоянии

16.26 Суббота, 13 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Полукаменный жилой дом на улице Ломаевской (ныне улица Февральской революции), 37 был построен в начале XX века, в 1990-е годы был сильно повреждён пожаром и около 30 лет находился в руинированном состоянии. В 2017 году здание за 11 млн рублей выкупил «УГМК-Застройщик», реализующий поблизости свой девелоперский проект. Застройщик в прошлом году приступил к воссозданию здания, в котором по завершению работ, по словам застройщика, откроется культурно-просветительский центр для молодого поколения.


Дом Анфиногенова в 1970-е годы. Фото: Леонид Злоказов

Реставрационные работы планируют завершить до конца 2026 года. В ходе реставрации аварийные участки стен цокольного и первого этажей были разобраны и восстановлены с использованием исторического кирпича.


Руины здания в 2025 году. Фото: «УГМК-Застройщик»


Руины здания в 2025 году. Фото: «УГМК-Застройщик»

Здание внесено в реестр ОКН как «Дом ювелира И.К. Афиногенова», при этом построено оно было купцом 2-й гильдии и общественным деятелем Иваном Константиновичем Анфиногеновым.

Иван Анфиногенов в 1881 году стал одним из соучредителей товарищества «Иван Константинович Анфиногенов и Ко», которое специализировалось на торговле золотыми, серебряными, бриллиантовыми изделиями, а также медными товарами, церковной утварью, парчой и позументами. С 1884 по 1919 Анфиногенов был депутатом (гласным) городской думы Екатеринбурга, а с 1902 по 1908 — городским головой Екатеринбурга. Ушёл в отставку с поста головы на фоне «дровяного скандала», когда появилась информация что некоторые подчинённые Анфиногенова использовали государственные дрова для личных целей. При этом гласным в думе работать продолжил. После взятия Екатеринбурга Красной Армией в июле 1919 года биография Анфиногенова неизвестна.


Таким здание на Февральской революции должно стать после реставрации. Иллюстрация: «УГМК-Застройщик»

Решением исполнительного комитета Свердловского облсовета народных депутатов от 18.02.1991 № 75 единственному сохранившемуся зданию бывшей усадьбы Анфиногенова был присвоен статус историко-культурного памятника. Однако от разрушительного пожара спустя два года это его не уберегло.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Алина Иванова © Вечерние ведомости
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14:26 Директора компании-перевозчика отправили в СИЗО после ДТП в центре Екатеринбурга
12:39 Под свердловским посёлком Еловка Новая залило дорогу
12:10 Глава СК затребовал доклад по делу хозяина хаски, искалечившей двух детей в Арамили
11:26 За год объём ипотечных просрочек на вторичном рынке Свердловской области вырос на 117%
09:56 В Сухом Логу в пользу пострадавшего от безнадзорной собаки мальчика взыскали 100 тысяч
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