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Свердловский Минкульт утвердил нормативы обеспеченности жителей городов учреждениями культуры

В приказе прописали, сколько театров и музеев нужно Екатеринбургу и Режу, а также зачем сёлам нужны автоклубы

18.15 Суббота, 6 июня 2026
Фото: Вечерние ведомости
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Министр культуры Свердловской области Игорь Марков подписал приказ № 264 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области». Документ разработан во исполнение распоряжения Минкульта РФ от 18 ноября 2025 года № Р-494 и адресован прежде всего органам местного самоуправления, которым рекомендовано руководствоваться новыми нормативами при формировании муниципальных сетей учреждений культуры и местных бюджетов.

Методические рекомендации устанавливают количество организаций культуры каждого типа — библиотек, музеев, театров, концертных залов, клубных учреждений и других — в расчёте на один населённый пункт, в зависимости от его размера и типа (городской или сельский). Населённые пункты при этом разбиты на группы: крупнейшие (с населением свыше 1 млн человек), крупные (250 тысяч — 1 млн), большие (100–250 тысяч), средние (50–100 тысяч) и малые (до 50 тысяч) — для городов; отдельная градация предусмотрена для сельских поселений вплоть до малочисленных (100–200 человек).

Нормативы распространяются на государственные учреждения, подведомственные Министерству культуры области, а также на муниципальные учреждения, подведомственные органам местного самоуправления. Орган самоуправления вправе использовать документ при обосновании расходов на культуру в местном бюджете и при принятии решений об открытии, реорганизации или ликвидации учреждений — последнее, согласно рекомендациям, осуществляется в соответствии со статьёй 41 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

посмотрели, что указанные в приказе цифры, означают на практике — применительно к конкретным городам Свердловской области.

Екатеринбург с населением свыше 1,5 млн человек относится к категории крупнейших городских населённых пунктов. Для таких городов нормативы предполагают наличие 38 общедоступных библиотек (или библиотек с детским отделением), 13 детских библиотек, 9 тематических музеев, 2 краеведческих и 2 художественных музея, 4 драматических театра, по одному театру юного зрителя и театру кукол, 3 концертных зала или концертных коллектива, 1 филармонию, 13 учреждений культуры клубного типа и 2 парка культуры и отдыха. Единственный стационарный цирк и единственный зоопарк по нормативам также полагается именно крупнейшему городу.

Нижний Тагил (около 330 тысяч жителей) попадает в категорию крупных городов. Здесь норматив предусматривает 16 общедоступных библиотек, 6 детских, по одному краеведческому и художественному музею, 4 тематических, 2 драматических театра, по одному концертному залу и филармонии, 8 учреждений клубного типа и 1 парк культуры и отдыха. Стационарный цирк для Нижнего Тагила не предусмотрен (но он в городе есть).


Фрагмент приложения к приказу (нормативы по числу цирков)

Каменск-Уральский и Первоуральск (100–200 тысяч жителей каждый) относятся к большим городам. Для них норматив скромнее: 7 общедоступных библиотек, 2 детских, по одному краеведческому и тематическому музею, 1 драматический театр, 2 концертных зала, 4 учреждения клубного типа, 1 парк культуры и отдыха. Театр оперы и балета, музыкальный театр, художественный музей, филармония, цирк — для городов этого размера нормативом не предусмотрены.

А, например, Сысерть с населением порядка 20 тысяч человек — малый городской населённый пункт. Норматив здесь минимален: 2 общедоступных библиотеки, 1 детская, 1 краеведческий музей, 2 учреждения клубного типа. Театров, концертных организаций и парков культуры для таких городов нормативы не предполагают вовсе.

Отдельно документ регулирует сельские территории. В муниципальных округах и сельских поселениях Свердловской области, где доля сельского населения составляет 20% и более, предписывается обеспечить наличие автоклубов — передвижных многофункциональных культурных центров для нестационарного обслуживания отдалённых и труднодоступных населённых пунктов. В малочисленных сельских поселениях (100–200 человек) норматив предусматривает наличие хотя бы одной общедоступной библиотеки и одного учреждения культуры клубного типа.

Свердловский Минкульт утвердил нормативы обеспеченности жителей городов учреждениями культуры

Дворец культуры в Дегтярске. Фото: Вечерние ведомости

Документ носит рекомендательный, а не обязательный характер: нормативы адресованы органам местного самоуправления как ориентир при планировании, а не как обязательный минимум, за недостижение которого предусмотрена ответственность. Может ли отклонение от нормативов в меньшую сторону служить основанием для прокурорского реагирования, неясно — иногда нормативы таким поводом в области становились: к примеру, недавно расходящиеся с областными нормативы озеленения в Екатеринбурге стали поводом для обращения прокуратуры в суд.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
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