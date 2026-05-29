Свердловский Минкульт утвердил нормативы обеспеченности жителей городов учреждениями культуры В приказе прописали, сколько театров и музеев нужно Екатеринбургу и Режу, а также зачем сёлам нужны автоклубы

18.15 Суббота, 6 июня 2026