Студентам медколледжа в Екатеринбурге без их ведома оформили банковские карты ВТБ В учреждении объяснили это необходимостью обеспечить «уровень комплексной безопасности»

Иллюстрация: скриншот читателя из чата группы СОМК

Иллюстрация: скриншот читателя из чата группы СОМК

Иллюстрация: скриншот читателя из чата группы СОМК





студент платной формы обучения СОМК. — сказалстудент платной формы обучения СОМК. «Судя по всему, эти требования распространяются абсолютно на всех студентов, и, по словам кураторов, на весь персонал колледжа. До 2022 года банком, на которые приходили стипендии бюджетникам, был Сбер»,





директор СОМК Анатолий Володин. — сказалдиректор СОМК Анатолий Володин. «Образовательные учреждения обязаны обеспечивать установленный законом уровень комплексной безопасности работников и обучающихся. В целях соблюдения требований законодательства в части обеспечения комплексной безопасности Колледжем в настоящее время вводится автоматизированная электронная пропускная система. Технологическим партнером проекта выступает Банк ВТБ (ПАО), как финансовая организация с преимущественным государственным участием»,





— добавили в СОМК. «При поступлении в Колледж абитуриенты в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дают письменные Согласия на обработку персональных данных, в том числе на их передачу третьим лицам в целях обеспечения образовательного процесса, содействия в получении выплат Колледжа, организации обеспечения Колледжем установленного законодательством РФ уровня комплексной безопасности»,

Иллюстрация: фрагмент ответа на запрос Вечерних ведомостей





— сказал юрист. «Если студенты действительно подписывали согласие на обработку и передачу своих персональных данных, то в этой части колледж прав, но вообще надо смотреть текст этого согласия, насколько широкие оно даёт учебному заведению права использовать эти данные с третьими лицами. В любом случае студенты вправе обратиться в тот же колледж с заявлением об отзыве согласия на обработку персональных данных, не в полном объеме, а в части: предоставление своих сведений банку, к примеру»,

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости

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