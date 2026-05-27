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Студентам медколледжа в Екатеринбурге без их ведома оформили банковские карты ВТБ
В учреждении объяснили это необходимостью обеспечить «уровень комплексной безопасности»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге студенты Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) накануне начали получать SMS-сообщения о выпуске на их имя карт банка ВТБ.
После того как находящимся в недоумении учащимся начали приходить такие SMS о выпуске карт, преподаватели объяснили, что карты выпускаются для пропусков, и попросили «ничего не отменять».
Часть студентов приняли это спокойно, другие – возмутились, что их данные были переданы банку, в который они сами не обращались и обращаться не собирались.
Старосты и руководители учебных групп объяснили, что данные для оформления карт были переданы в банк потому, что студенты при поступлении подписывали согласие на обработку данных.
Также кураторы объяснили, что карты выпускаются с целью обеспечения функционирования системы электронных пропусков. В чатах от них поступили сообщения с требованием забрать карты каждому студенту, поскольку со следующего года учебный отдел колледжа переходит на цифровую платформу, и указанные карты будут использоваться в качестве пропусков на территорию учебных корпусов.
Как рассказал Вечерним ведомостям один из учащихся СОМК, в ответ на недовольство части студентов были выдвинуты угрозы о недопуске к занятиям, а также о непринятии заявлений на перезачёт для обучающихся, уже имеющих медицинское образование по иной специальности.
Как отмечают студенты колледжа, с 2020 года в расположенном по соседству с СОМК Уральском государственном медицинском университете (УГМУ), аналогичная система функционирует иначе: студенты-первокурсники в установленный день обращаются к службе безопасности, где пропуска оформляются на банковские карты, которые студенты используют в повседневной жизни самостоятельно.
Вечерние ведомости направили запрос в СОМК, в ответ на который нам объяснили выпуск карт необходимостью «обеспечить установленный законом уровень комплексной безопасности работников и студентов». А выбор банка ВТБ мотивировали тем, что это банк с преимущественно государственным участием.
Также в колледже сказали, что передача персональных данных студентов в банк была осуществлена на законных основаниях, поскольку при поступлении они подписывали соответствующее согласие.
Угрозы недопуска студентов к пересдачам из-за нежелания получать карты ВТБ в колледже отрицают. По словам директора колледжа, эта информация не подтвердилась.
попросили прокомментировать ситуацию юриста Сергея Барсукова.
Отметим, что за последние полгода СОМК — не первое учебное заведение, студенты которого жалуются на оформление на них банковских карт. На портале «Роскачество» была опубликована отдельная статья о том, могут ли учебные заведения заставлять студентов оформлять карты конкретного банка. Аналогичным вопросом задавались на медиапортале «Т-банка» «T-J» и портале Harant. Юристы в один голос говорят, что студенты вправе самостоятельно выбирать банк, в котором оформить карту. Юрист Сергей Барсуков предполагает, что руководство учебных заведений может получать бонусы от банков за продвижение их продуктов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Иллюстрация: скриншот читателя из чата группы СОМК
После того как находящимся в недоумении учащимся начали приходить такие SMS о выпуске карт, преподаватели объяснили, что карты выпускаются для пропусков, и попросили «ничего не отменять».
Часть студентов приняли это спокойно, другие – возмутились, что их данные были переданы банку, в который они сами не обращались и обращаться не собирались.
Иллюстрация: скриншот читателя из чата группы СОМК
Старосты и руководители учебных групп объяснили, что данные для оформления карт были переданы в банк потому, что студенты при поступлении подписывали согласие на обработку данных.
Также кураторы объяснили, что карты выпускаются с целью обеспечения функционирования системы электронных пропусков. В чатах от них поступили сообщения с требованием забрать карты каждому студенту, поскольку со следующего года учебный отдел колледжа переходит на цифровую платформу, и указанные карты будут использоваться в качестве пропусков на территорию учебных корпусов.
Иллюстрация: скриншот читателя из чата группы СОМК
Как рассказал Вечерним ведомостям один из учащихся СОМК, в ответ на недовольство части студентов были выдвинуты угрозы о недопуске к занятиям, а также о непринятии заявлений на перезачёт для обучающихся, уже имеющих медицинское образование по иной специальности.
«Судя по всему, эти требования распространяются абсолютно на всех студентов, и, по словам кураторов, на весь персонал колледжа. До 2022 года банком, на которые приходили стипендии бюджетникам, был Сбер»,
— сказал студент платной формы обучения СОМК.
Как отмечают студенты колледжа, с 2020 года в расположенном по соседству с СОМК Уральском государственном медицинском университете (УГМУ), аналогичная система функционирует иначе: студенты-первокурсники в установленный день обращаются к службе безопасности, где пропуска оформляются на банковские карты, которые студенты используют в повседневной жизни самостоятельно.
Вечерние ведомости направили запрос в СОМК, в ответ на который нам объяснили выпуск карт необходимостью «обеспечить установленный законом уровень комплексной безопасности работников и студентов». А выбор банка ВТБ мотивировали тем, что это банк с преимущественно государственным участием.
«Образовательные учреждения обязаны обеспечивать установленный законом уровень комплексной безопасности работников и обучающихся. В целях соблюдения требований законодательства в части обеспечения комплексной безопасности Колледжем в настоящее время вводится автоматизированная электронная пропускная система. Технологическим партнером проекта выступает Банк ВТБ (ПАО), как финансовая организация с преимущественным государственным участием»,
— сказал директор СОМК Анатолий Володин.
Также в колледже сказали, что передача персональных данных студентов в банк была осуществлена на законных основаниях, поскольку при поступлении они подписывали соответствующее согласие.
«При поступлении в Колледж абитуриенты в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» дают письменные Согласия на обработку персональных данных, в том числе на их передачу третьим лицам в целях обеспечения образовательного процесса, содействия в получении выплат Колледжа, организации обеспечения Колледжем установленного законодательством РФ уровня комплексной безопасности»,
— добавили в СОМК.
Угрозы недопуска студентов к пересдачам из-за нежелания получать карты ВТБ в колледже отрицают. По словам директора колледжа, эта информация не подтвердилась.
Иллюстрация: фрагмент ответа на запрос Вечерних ведомостей
попросили прокомментировать ситуацию юриста Сергея Барсукова.
«Если студенты действительно подписывали согласие на обработку и передачу своих персональных данных, то в этой части колледж прав, но вообще надо смотреть текст этого согласия, насколько широкие оно даёт учебному заведению права использовать эти данные с третьими лицами. В любом случае студенты вправе обратиться в тот же колледж с заявлением об отзыве согласия на обработку персональных данных, не в полном объеме, а в части: предоставление своих сведений банку, к примеру»,
— сказал юрист.
Отметим, что за последние полгода СОМК — не первое учебное заведение, студенты которого жалуются на оформление на них банковских карт. На портале «Роскачество» была опубликована отдельная статья о том, могут ли учебные заведения заставлять студентов оформлять карты конкретного банка. Аналогичным вопросом задавались на медиапортале «Т-банка» «T-J» и портале Harant. Юристы в один голос говорят, что студенты вправе самостоятельно выбирать банк, в котором оформить карту. Юрист Сергей Барсуков предполагает, что руководство учебных заведений может получать бонусы от банков за продвижение их продуктов. Мероприятие для возрастной категории 18+
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