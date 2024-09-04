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Мэрия Екатеринбурга отказали «Атомстройкомплексу» в строительстве высоток на берегу Шарташа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В мэрии Екатеринбурга отказали «Атомстройкомплексу» в строительстве 26-этажек на берегу Шарташа. Комиссия по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), заседающая при администрации города в закрытом режиме, отклонила заявку об изменении зонирования территории на восточном берегу озера, со стороны посёлка Изоплит, сообщил член комиссии, депутат гордумы от «Единой России» Дмитрий Сергин.
Застройщик просил перевести землю из зон Ж-3 (зона жилых домов 4-5 этажей) и Ж-2 (зона жилых домов до 3 этажей) в зоны Ж-5 (зона жилых домов без ограничения этажности) и СО-1 (зона коммунальной инфраструктуры) соответственно. Но комиссия по ПЗЗ выступила против.
Это уже не первая неудача «Атомстройкомплекса», связанная с планами по освоению восточного берега Шарташа в этом году — в апреле та же комиссия по ПЗЗ отказала компании Валерия Ананьева в изменении назначения участка в двух километрах от берега, которому хотели присвоить вид разрешённого использования «специальная деятельность», предполагающий возможность захоронения и утилизации отходов производства. Сообщалось, что этот участок «Атом» хотел использовать как площадку для утилизации строительного мусора.
Застройщик просил перевести землю из зон Ж-3 (зона жилых домов 4-5 этажей) и Ж-2 (зона жилых домов до 3 этажей) в зоны Ж-5 (зона жилых домов без ограничения этажности) и СО-1 (зона коммунальной инфраструктуры) соответственно. Но комиссия по ПЗЗ выступила против.
А значит не бывать «человейникам» в прибрежной зоне озера Шарташ, в излюбленном месте отдыха горожан,
— написал депутат
Это уже не первая неудача «Атомстройкомплекса», связанная с планами по освоению восточного берега Шарташа в этом году — в апреле та же комиссия по ПЗЗ отказала компании Валерия Ананьева в изменении назначения участка в двух километрах от берега, которому хотели присвоить вид разрешённого использования «специальная деятельность», предполагающий возможность захоронения и утилизации отходов производства. Сообщалось, что этот участок «Атом» хотел использовать как площадку для утилизации строительного мусора.
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