Возрастное ограничение 18+
Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом
На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Иллюстрация: проектная документация
Спустя более чем 10 лет в Екатеринбурге вновь заговорили о реализации проекта нового здания НИИ ОММ в Академическом районе. Возможно, на этот раз дело всё-таки сдвинется с мёртвой точки: накануне был принят документ на уровне правительства РФ. Премьер Михаил Мишустин издал распоряжение о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства, укрупнённых инвестиционных проектов, входящий в систему документов комплексной государственной программы РФ «Строительство».
В одном из пунктов распоряжения указан долгожданный проект в Екатеринбурге — Комплекс зданий Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Амундсена — просп. Академика Сахарова.
Проектирование нового комплекса НИИ ОММ запланировано на 2025 год, строительство — до 2029 года. Сумма выделяемых бюджетных средств — 10 миллиардов 190 миллионов рублей. Общая площадь здания должна составить 35 300 м², оно будет рассчитано на 258 коек.
О том, что одно из старейших родовспомогательных учреждений Урала переедет из центра Екатеринбурга в Академический, областными властями было заявлено в 2013 году: тогдашний вице-губернатор Яков Силин говорил, что решение уже принято (разговоры о сносе здания НИИ ОММ на Репина при этом шли с 2011 года, Вечерние ведомости писали об этом). В мае 2015 года Департамент информполитики Свердловской области заявлял, что уже летом 2015 года начнётся строительство нового здания НИИ ОММ на углу улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова (тогда сообщалось, что на перенос потратят полмиллиарда рулей).
Однако и по состоянию на 2025 год оно не началось. Хотя в марте 2018 года тогдашние губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минздрава России Вероника Скворцова участвовали в торжественной церемонии начала строительства — закладке первого камня в основание будущего нового комплекса НИИ ОММ. После того как высокопоставленные чиновники уехали, никаких движений на стройплощадке не было в течение 7,5 лет.
В 2020 году здание НИИ ОММ на улице Репина внесли в реестр объектов культурного наследия Свердловской области, признав памятником архитектуры конструктивизма. Через пять лет оно должно отметить столетний юбилей. Хотя историю в Уральском НИИ ОММ отсчитывают не с 1930 года, когда специальным постановлением Наркомздрава СССР оно получило название Институт охраны материнства и младенчества, а с 1877 года, когда 29 марта (10 апреля) в Екатеринбурге по инициативе и на средства врача А.Ф. Петрова открылся первый родильный дом. В Уставе того учреждения было указано, что цель родильного дома заключается не только в оказании помощи женщинам, но и в совершенствовании родовспомогательной науки. Одновременно с роддомом была открыта школа повивального искусства второго разряда на 20-30 учениц. Сейчас Уральский НИИ ОММ считается одним из лучших учреждений в России в своей сфере.
По задумке властей на пересечении улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова должен появиться не только новый комплекс НИИ ОММ, а целый медицинский кластер. Концепция кластера предполагает размещение на одной площадке, помимо НИИ ОММ, Уральского государственного медицинского университета с комплексом учебных корпусов, общежитий, спортплощадок, медицинского центра, технопарка, инновационного онкоцентра, а также центра реабилитации. Точные сроки постройки всех составляющих кластера не называются.
В одном из пунктов распоряжения указан долгожданный проект в Екатеринбурге — Комплекс зданий Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Амундсена — просп. Академика Сахарова.
Фрагмент распоряжения правительства РФ № 2849-р от 14 октября 2025 года.
Проектирование нового комплекса НИИ ОММ запланировано на 2025 год, строительство — до 2029 года. Сумма выделяемых бюджетных средств — 10 миллиардов 190 миллионов рублей. Общая площадь здания должна составить 35 300 м², оно будет рассчитано на 258 коек.
Иллюстрация: обновлённая проектная документация
О том, что одно из старейших родовспомогательных учреждений Урала переедет из центра Екатеринбурга в Академический, областными властями было заявлено в 2013 году: тогдашний вице-губернатор Яков Силин говорил, что решение уже принято (разговоры о сносе здания НИИ ОММ на Репина при этом шли с 2011 года, Вечерние ведомости писали об этом). В мае 2015 года Департамент информполитики Свердловской области заявлял, что уже летом 2015 года начнётся строительство нового здания НИИ ОММ на углу улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова (тогда сообщалось, что на перенос потратят полмиллиарда рулей).
Однако и по состоянию на 2025 год оно не началось. Хотя в марте 2018 года тогдашние губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минздрава России Вероника Скворцова участвовали в торжественной церемонии начала строительства — закладке первого камня в основание будущего нового комплекса НИИ ОММ. После того как высокопоставленные чиновники уехали, никаких движений на стройплощадке не было в течение 7,5 лет.
Закладка первого камня НИИ ОММ в Академическом 2 марта 2018 года. Фото: «РСГ-Академическое»
Губернатор Евгений Куйвашев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на закладке первого камня 2 марта 2018 года. Фото: ДИП Свердловской области
В 2020 году здание НИИ ОММ на улице Репина внесли в реестр объектов культурного наследия Свердловской области, признав памятником архитектуры конструктивизма. Через пять лет оно должно отметить столетний юбилей. Хотя историю в Уральском НИИ ОММ отсчитывают не с 1930 года, когда специальным постановлением Наркомздрава СССР оно получило название Институт охраны материнства и младенчества, а с 1877 года, когда 29 марта (10 апреля) в Екатеринбурге по инициативе и на средства врача А.Ф. Петрова открылся первый родильный дом. В Уставе того учреждения было указано, что цель родильного дома заключается не только в оказании помощи женщинам, но и в совершенствовании родовспомогательной науки. Одновременно с роддомом была открыта школа повивального искусства второго разряда на 20-30 учениц. Сейчас Уральский НИИ ОММ считается одним из лучших учреждений в России в своей сфере.
Здание НИИ ОММ на улице Репина 1929-1930 годов постройки. Фото: Владислав Постников
По задумке властей на пересечении улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова должен появиться не только новый комплекс НИИ ОММ, а целый медицинский кластер. Концепция кластера предполагает размещение на одной площадке, помимо НИИ ОММ, Уральского государственного медицинского университета с комплексом учебных корпусов, общежитий, спортплощадок, медицинского центра, технопарка, инновационного онкоцентра, а также центра реабилитации. Точные сроки постройки всех составляющих кластера не называются.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Строительство крупного транспортно-логистического центра под Екатеринбургом приблизилось на один шаг
15 октября 2025
15 октября 2025
Денис Паслер подтвердил обещания мэра Екатеринбурга открыть новую школу на месте ДВВС на год раньше
10 октября 2025
10 октября 2025