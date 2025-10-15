Возрастное ограничение 18+

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин

17.51 Четверг, 16 октября 2025
Иллюстрация: проектная документация
Спустя более чем 10 лет в Екатеринбурге вновь заговорили о реализации проекта нового здания НИИ ОММ в Академическом районе. Возможно, на этот раз дело всё-таки сдвинется с мёртвой точки: накануне был принят документ на уровне правительства РФ. Премьер Михаил Мишустин издал распоряжение о внесении изменений в перечень объектов капитального строительства, укрупнённых инвестиционных проектов, входящий в систему документов комплексной государственной программы РФ «Строительство».

В одном из пунктов распоряжения указан долгожданный проект в Екатеринбурге — Комплекс зданий Федерального государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Амундсена — просп. Академика Сахарова.


Фрагмент распоряжения правительства РФ № 2849-р от 14 октября 2025 года.

Проектирование нового комплекса НИИ ОММ запланировано на 2025 год, строительство — до 2029 года. Сумма выделяемых бюджетных средств — 10 миллиардов 190 миллионов рублей. Общая площадь здания должна составить 35 300 м², оно будет рассчитано на 258 коек.


Иллюстрация: обновлённая проектная документация

О том, что одно из старейших родовспомогательных учреждений Урала переедет из центра Екатеринбурга в Академический, областными властями было заявлено в 2013 году: тогдашний вице-губернатор Яков Силин говорил, что решение уже принято (разговоры о сносе здания НИИ ОММ на Репина при этом шли с 2011 года, Вечерние ведомости писали об этом). В мае 2015 года Департамент информполитики Свердловской области заявлял, что уже летом 2015 года начнётся строительство нового здания НИИ ОММ на углу улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова (тогда сообщалось, что на перенос потратят полмиллиарда рулей).

Однако и по состоянию на 2025 год оно не началось. Хотя в марте 2018 года тогдашние губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Минздрава России Вероника Скворцова участвовали в торжественной церемонии начала строительства — закладке первого камня в основание будущего нового комплекса НИИ ОММ. После того как высокопоставленные чиновники уехали, никаких движений на стройплощадке не было в течение 7,5 лет.

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

Закладка первого камня НИИ ОММ в Академическом 2 марта 2018 года. Фото: «РСГ-Академическое»


Губернатор Евгений Куйвашев и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на закладке первого камня 2 марта 2018 года. Фото: ДИП Свердловской области

В 2020 году здание НИИ ОММ на улице Репина внесли в реестр объектов культурного наследия Свердловской области, признав памятником архитектуры конструктивизма. Через пять лет оно должно отметить столетний юбилей. Хотя историю в Уральском НИИ ОММ отсчитывают не с 1930 года, когда специальным постановлением Наркомздрава СССР оно получило название Институт охраны материнства и младенчества, а с 1877 года, когда 29 марта (10 апреля) в Екатеринбурге по инициативе и на средства врача А.Ф. Петрова открылся первый родильный дом. В Уставе того учреждения было указано, что цель родильного дома заключается не только в оказании помощи женщинам, но и в совершенствовании родовспомогательной науки. Одновременно с роддомом была открыта школа повивального искусства второго разряда на 20-30 учениц. Сейчас Уральский НИИ ОММ считается одним из лучших учреждений в России в своей сфере.


Здание НИИ ОММ на улице Репина 1929-1930 годов постройки. Фото: Владислав Постников

По задумке властей на пересечении улицы Амундсена и проспекта Академика Сахарова должен появиться не только новый комплекс НИИ ОММ, а целый медицинский кластер. Концепция кластера предполагает размещение на одной площадке, помимо НИИ ОММ, Уральского государственного медицинского университета с комплексом учебных корпусов, общежитий, спортплощадок, медицинского центра, технопарка, инновационного онкоцентра, а также центра реабилитации. Точные сроки постройки всех составляющих кластера не называются.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
