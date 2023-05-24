Возрастное ограничение 18+
За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза
Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Пережитое сексуализированное насилие — это травма, с которой способен справиться не любой взрослый, а уж тем более ребёнок. Тем не менее, статистика красноречива: каждая седьмая девочка и каждый двадцать пятый мальчик в мире сталкиваются с этим до наступления 18 лет.
1 июня, в Международный день защиты детей мы поговорим о том, как в России борются с преступлениями против половой неприкосновенности детей, что говорит статистика, и куда идти за помощью, если вы подозреваете, что ребёнок подвергается насилию.
За каждой цифрой — чья-то сломанная жизнь
В России число преступлений против половой неприкосновенности детей по статистике с каждым годом только растёт. В прошлом году Министерство просвещения со ссылкой на данные Генпрокуратуры опубликовало отчёт, согласно которому количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло на 77% за десять лет. В отчёте сообщалось, что в 2010 году в России было совершено 9524 преступления сексуального характера в отношении детей — в 2021-м это число увеличилось до 16 887 случаев. Отмечалось также, что более 50% таких преступлений совершаются знакомым ребёнку лицом, каждое пятое — членами семьи, а 11% — родителями или законными представителями ребёнка.
Мировая же статистика по этому вопросу была опубликована на сайте организации Darkness to Light, которая специализируется на предотвращении сексуализированного насилия над детьми. Согласно отчёту организации, в мире каждая седьмая девочка и каждый двадцать пятый мальчик сталкиваются с сексуализированным насилием до наступления 18 лет. Кроме того, именно дети в возрасте до шести лет подвергаются этому от членов своей семьи в 50 процентах случаев, что означает, что чем младше ребёнок, тем выше шансы того, что он пострадал от насилия со стороны члена семьи.
Ежедневно огромное количество детей по всему миру сталкиваются с сексуальным насилием и эксплуатацией. Ребёнок может столкнуться с этим на улице, в школе, дома. Самое страшное, что по статистике чаще всего факт насилия происходит со стороны кого-то, кого ребенок знает и кому доверяет, рассказывает Ирина Казанцева, представитель органов опеки и попечительства: «Этому подвержены как дети из благополучных, так и из неблагополучных семей. С насилием может столкнуться любой ребёнок, независимо от социального статуса своих родителей. В моей практике были разные случаи, когда действия сексуального характера совершали взрослые люди в отношении несовершеннолетних, была и ситуация, когда эти действия совершал ребёнок в отношении своей несовершеннолетней двоюродной сестры».
И действительно, насильственные действия совершаются не только взрослыми — в 40 процентах случаев дети страдают от сексуализированного насилия со стороны более старших и сильных детей. Об одном из таких случаев «Вечерние ведомости» писали ранее в материале «Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми». По словам детей, один из воспитателей спецшколы проводил «товарищеские суды», на которых более старшие дети решали «зачморить», «зачуханить» и «опустить» младших за плохое поведение. Одному из пострадавших не было и 13 лет — он, после того как его решили «зачуханить», попытался сбежать, выпрыгнув в окно.
Центр «Сёстры» — это неправительственная и некоммерческая организация, которая специализируется на бесплатной и анонимной помощи людям, пережившим сексуализированное насилие. Специалисты центра в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» отметили, что случаи сексуализированного насилия над детьми распространены в практике их работы, однако организаций и инициатив, которые могут помочь россиянам, столкнувшимся с такой проблемой, явно недостаточно:
«Исходя из данных Отчёта по работе одного из сервисов Центра “Сёстры” за 2022 год – кризисной почты, около 56 %, то есть больше половины обратившихся по теме сексуализированного насилия, сообщали о совершённом над ними насилии до 18 лет.
Есть несколько организаций и инициатив, готовых работать с последствиями сексуализированного насилия в детстве, оказывать поддержку пострадавшим и их близким, но их явно недостаточно с учётом степени распространённости проблемы. Опыт пережитого в детстве насилия имеет свою специфику, далеко не каждый психолог обладает необходимыми компетенциями и может помочь», — объясняют в центре.
В органах опеки корреспонденту «Вечерних ведомостей» пояснили, что к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей относятся:
• совершение с ребёнком полового акта в любых формах;
• сексуализированные прикосновения к половым органам и к телу ребёнка руками, другими частями тела или с использованием каких-либо предметов;
• принуждение ребёнка к совершению действий сексуального характера;
• демонстрация рёбенку порнографии, отправка ему сообщений с содержанием сексуального характера;
• вовлечение ребёнка в создание порнографических материалов или занятие проституцией.
Все перечисленные действия влекут за собой уголовную ответственность по статьям 131–135, 240, 242 ч.1 и ч.2 УК РФ.
Статья 131 УК РФ предусматривает уголовное наказание до 15 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетнего, а за изнасилование малолетнего установлено наказание до 20 лет лишения свободы.
К тому же вступление в половую связь, а также совершение развратных действий без применения насилия, совершённые в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, в любом случае расцениваются как особо тяжкое преступление, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий.
Наталья Курасова, психолог Центра «Сёстры»:
«Сексуализированное насилие может оказывать на ребёнка различное влияние – от незначительного до очень серьёзного. То, насколько сильно будет травмирован ребёнок, зависит как от его индивидуальных особенностей (возраста, степени осведомленнности о сексуальных отношениях, психических особенностей и пр.), так и от характера самой ситуации насилия (вне- или внутрисемейное; контактное/ неконтактное; с применением силы, обмана, угроз, подкупа; имелись ли физические повреждения и степень их тяжести; продолжительности насилия; от того, какие отношения были у ребёнка с насильником; поддержал ли его кто-то из близких взрослых, которому он рассказал о случившемся).
Сексуализированное насилие наносит вред физическому и психическому здоровью ребёнка, его психосексуальному развитию. У пострадавшего ребёнка могут появиться отклонения в поведении, которые сказываются на возможности нормально жить и развиваться.
Психологические последствия пережитого насилия тесно связаны с социальными последствиями и могут наблюдаться в эмоциональной сфере. Наиболее частые среди них: нарушения сна, беспокойство, тревога, паника, различные страхи, например, пострадавший ребёнок будет бояться людей, внешне чем-то напоминающим насильника или того, что насилие произойдёт снова; гнев (он может проявляться в необъяснимых окружающим приступах агрессии, направленной как на других людей или животных, так и на себя – самодеструктивное поведение). Хотя такое поведение ребёнка является как бы криком о помощи, как правило, оно осуждается окружающими и приводит к ещё большей изоляции пострадавшего. У более старших по возрасту детей могут наблюдаться депрессивные состояния.
В когнитивной (познавательной) сфере негативные последствия могут проявляться в виде нарушений памяти и внимания, появлении навязчивых мыслей и воспоминаний о случившемся, что может сказываться на школьной успеваемости, в низкой самооценке, идее самообвинения, восприятии себя как “грязного”, “испорченного”. Ребёнок может обвинять себя в том, что он “допустил” насилие, не сумел защититься, и считать, что он плохой и заслужил то, что с ним произошло. Часто такое самовосприятие сохраняется и во взрослом состоянии. Нередки суицидальные мысли или даже попытки суицида.
Нарушения поведения: при сексуализированном насилии, продолжающемся в течение длительного времени, у детей может возникать так называемое “сексуализированное поведение”, когда психосексуальное развитие ребёнка под влиянием неадекватной стимуляции нарушается. В результате чего он начинает преувеличивать значение сексуальных аспектов человеческих отношений. Например, в том, что дети могут говорить о себе как о сексуальном объекте, демонстрировать повышенную осведомлённость и проявлять чрезмерный интерес к сексуальным вопросам, совершать сексуальные действия, направленные на себя в присутствии других людей, вовлекать в сексуальные отношения других детей или взрослых.
Следствием травматической сексуализации могут быть и такие отклонения в поведении, как побеги из дома, употребление алкоголя и наркотиков, беспорядочные половые связи, проституированное поведение, криминальная активность.
Нарушения межличностных отношений. Ребёнок, переживший сексуализированное насилие, чувствует себя непохожим на своих сверстников. Он может не доверять другим людям, вследствие чего усиливается его социальная изоляция. Иногда, он напротив, становится чрезмерно зависимым от других и, соответственно, более уязвимым.
Хочется особенно подчеркнуть, что все, что переживает ребёнок во время и после случившегося — это нормальная реакция его души и тела на исключительно тяжёлую психологическую травму».
Инструкция от специалистов центра «Сёстры» для родителей, детских педагогов и других ответственных взрослых (которая, мы надеемся, никогда вам не пригодится):
Прежде всего важно помнить, что насилие в детском возрасте — это травматичный опыт, который не имеет ничего общего с сексуальным опытом. Главное, что нужно ребёнку в такой ситуации – поддержка и участие взрослых.
1. Постараться сохранять спокойствие. Сильные эмоции взрослых могут негативно сказаться на состоянии ребёнка,
2. Дать возможность рассказать о том, что случилось, верить ребёнку и прямо сообщить об этом. Ваши сомнения могут подорвать доверие и помешать рассказать о произошедшем,
3. Сказать ребёнку о том, что такие действия (насилие) недопустимо, используя лексику и формулировки соответствующие уровню понимания и возрасту ребёнка,
4. Сообщите ребёнку, что вы рядом, что вы поддерживаете его и готовы делать всё возможное, чтобы насилие не повторилось,
5. Обратиться за поддержкой к специалистам.
Если же вы только подозреваете, что ребёнок подвергается или подвергся сексуализированному насилию, то необходимо поступать следующим образом, объясняет психолог Наталья Курасова:
«Лучше всего при возникновении подобных подозрений задать самому себе вопрос, а почему такое подозрение у меня возникло, что в этой ситуации меня насторожило? Важно не игнорировать эти тревожные сигналы, а интерпретировать их как руководство к действиям: прежде всего по возможности убедиться, что ребёнку ничего не угрожает, более внимательно понаблюдать за его поведением, оценить (спросить у самого себя), насколько ребенок может довериться вам лично, насколько вы сами готовы поговорить с ребёнком и, возможно, услышав от него тяжелые подробности, внешне уравновешенно на них отреагировать и поддержать ребёнка – своим спокойствием, словом, интонацией, не осуждением, принятием, безусловной готовностью быть на его стороне и поддерживать его так долго, как потребуется. Если у Вас нет убежденности в том, что Вы справитесь с этой задачей, рекомендуем вам обратиться за консультацией и поддержкой к специалистам и дальше вместе решить – кто именно будет говорить с ребёнком – вы, кто-то из ваших родных и близких или специалист.
Перед началом беседы с ребёнком убедитесь, что вы в помещении одни, что ребенок не голоден или слишком устал. Продумайте, как вы начнете беседу и те вопросы, которые вы хотите ему задать. Дети могут неохотно рассказывать о случившемся или не рассказывают вообще, так как они находятся в зависимости от взрослого насильника или боятся его; могут думать, что окружающие их люди и так знают об этом; испытывать чувство неловкости или стыда; не понимать, что им причинили вред; бояться, что их накажут. Поэтому будьте готовы, к тому, что ребенок во время первой беседы может не раскрыться, что происходит довольно часто, так как ему очень трудно решиться открыть свой “секрет”. В этом случае постарайтесь поговорить с ним снова через какое- то время. Дайте ему понять, что вы знаете, как тяжело ему говорить на эту тему. Объясните, что секреты бывают хорошие, и их сохраняют в тайне, например, заранее подготовленный подарок маме на день рождения, и плохие, например, нанесенная кому-нибудь обида, и тогда об этом нужно обязательно рассказать взрослому, которому доверяешь, чтобы он смог тебя защитить.
Во время беседы используйте короткие вопросы и простые и понятные ребёнку слова и предложения, называйте половые органы так, как их называет ребенок, употребляйте имена собственные, а не местоимения (папа, отчим, Николай Петрович) и мягко попросите этого от ребёнка, чтобы было понятно, о ком идет речь. Особенно необходимо избегать так называемых “закрытых” вопросов, то есть таких, на которые ребенок может ответить только “Да” или “Нет”. Если ребенок отвечает на вопросы односложно, попросите его объяснить, почему он так думает. Не употребляйте наводящих, вопросов типа: “И дядя тебя заставил это делать?” Вместо этого спросите: “Что было дальше?” Можно попросить нарисовать произошедшее или показать на куклах и пояснить, что именно ребенок показывает.
Во время беседы желательно, чтобы ребенок ответил на следующие вопросы: Кто? (совершал насилие), Что? (именно он делал), Как? (он это делал), Когда? (время совершения), Где? (это происходило) и где были остальные члены семьи.
После разговора с ребёнком поблагодарите его, обнимите и будьте рядом. Возможно, имеет смысл сразу сесть и записать рассказ ребёнка. Подумайте, какие дальнейшие действия Вы намерены предпринять и кто вам в этом может помочь».
1 июня, в Международный день защиты детей мы поговорим о том, как в России борются с преступлениями против половой неприкосновенности детей, что говорит статистика, и куда идти за помощью, если вы подозреваете, что ребёнок подвергается насилию.
За каждой цифрой — чья-то сломанная жизнь
В России число преступлений против половой неприкосновенности детей по статистике с каждым годом только растёт. В прошлом году Министерство просвещения со ссылкой на данные Генпрокуратуры опубликовало отчёт, согласно которому количество преступлений сексуального характера в отношении детей в России выросло на 77% за десять лет. В отчёте сообщалось, что в 2010 году в России было совершено 9524 преступления сексуального характера в отношении детей — в 2021-м это число увеличилось до 16 887 случаев. Отмечалось также, что более 50% таких преступлений совершаются знакомым ребёнку лицом, каждое пятое — членами семьи, а 11% — родителями или законными представителями ребёнка.
Мировая же статистика по этому вопросу была опубликована на сайте организации Darkness to Light, которая специализируется на предотвращении сексуализированного насилия над детьми. Согласно отчёту организации, в мире каждая седьмая девочка и каждый двадцать пятый мальчик сталкиваются с сексуализированным насилием до наступления 18 лет. Кроме того, именно дети в возрасте до шести лет подвергаются этому от членов своей семьи в 50 процентах случаев, что означает, что чем младше ребёнок, тем выше шансы того, что он пострадал от насилия со стороны члена семьи.
Ежедневно огромное количество детей по всему миру сталкиваются с сексуальным насилием и эксплуатацией. Ребёнок может столкнуться с этим на улице, в школе, дома. Самое страшное, что по статистике чаще всего факт насилия происходит со стороны кого-то, кого ребенок знает и кому доверяет, рассказывает Ирина Казанцева, представитель органов опеки и попечительства: «Этому подвержены как дети из благополучных, так и из неблагополучных семей. С насилием может столкнуться любой ребёнок, независимо от социального статуса своих родителей. В моей практике были разные случаи, когда действия сексуального характера совершали взрослые люди в отношении несовершеннолетних, была и ситуация, когда эти действия совершал ребёнок в отношении своей несовершеннолетней двоюродной сестры».
И действительно, насильственные действия совершаются не только взрослыми — в 40 процентах случаев дети страдают от сексуализированного насилия со стороны более старших и сильных детей. Об одном из таких случаев «Вечерние ведомости» писали ранее в материале «Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми». По словам детей, один из воспитателей спецшколы проводил «товарищеские суды», на которых более старшие дети решали «зачморить», «зачуханить» и «опустить» младших за плохое поведение. Одному из пострадавших не было и 13 лет — он, после того как его решили «зачуханить», попытался сбежать, выпрыгнув в окно.
Центр «Сёстры» — это неправительственная и некоммерческая организация, которая специализируется на бесплатной и анонимной помощи людям, пережившим сексуализированное насилие. Специалисты центра в разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» отметили, что случаи сексуализированного насилия над детьми распространены в практике их работы, однако организаций и инициатив, которые могут помочь россиянам, столкнувшимся с такой проблемой, явно недостаточно:
«Исходя из данных Отчёта по работе одного из сервисов Центра “Сёстры” за 2022 год – кризисной почты, около 56 %, то есть больше половины обратившихся по теме сексуализированного насилия, сообщали о совершённом над ними насилии до 18 лет.
Есть несколько организаций и инициатив, готовых работать с последствиями сексуализированного насилия в детстве, оказывать поддержку пострадавшим и их близким, но их явно недостаточно с учётом степени распространённости проблемы. Опыт пережитого в детстве насилия имеет свою специфику, далеко не каждый психолог обладает необходимыми компетенциями и может помочь», — объясняют в центре.
Что говорит закон?
В органах опеки корреспонденту «Вечерних ведомостей» пояснили, что к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей относятся:
• совершение с ребёнком полового акта в любых формах;
• сексуализированные прикосновения к половым органам и к телу ребёнка руками, другими частями тела или с использованием каких-либо предметов;
• принуждение ребёнка к совершению действий сексуального характера;
• демонстрация рёбенку порнографии, отправка ему сообщений с содержанием сексуального характера;
• вовлечение ребёнка в создание порнографических материалов или занятие проституцией.
Все перечисленные действия влекут за собой уголовную ответственность по статьям 131–135, 240, 242 ч.1 и ч.2 УК РФ.
Статья 131 УК РФ предусматривает уголовное наказание до 15 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетнего, а за изнасилование малолетнего установлено наказание до 20 лет лишения свободы.
К тому же вступление в половую связь, а также совершение развратных действий без применения насилия, совершённые в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста, в любом случае расцениваются как особо тяжкое преступление, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий.
Есть ли жизнь после
Наталья Курасова, психолог Центра «Сёстры»:
«Сексуализированное насилие может оказывать на ребёнка различное влияние – от незначительного до очень серьёзного. То, насколько сильно будет травмирован ребёнок, зависит как от его индивидуальных особенностей (возраста, степени осведомленнности о сексуальных отношениях, психических особенностей и пр.), так и от характера самой ситуации насилия (вне- или внутрисемейное; контактное/ неконтактное; с применением силы, обмана, угроз, подкупа; имелись ли физические повреждения и степень их тяжести; продолжительности насилия; от того, какие отношения были у ребёнка с насильником; поддержал ли его кто-то из близких взрослых, которому он рассказал о случившемся).
Сексуализированное насилие наносит вред физическому и психическому здоровью ребёнка, его психосексуальному развитию. У пострадавшего ребёнка могут появиться отклонения в поведении, которые сказываются на возможности нормально жить и развиваться.
Психологические последствия пережитого насилия тесно связаны с социальными последствиями и могут наблюдаться в эмоциональной сфере. Наиболее частые среди них: нарушения сна, беспокойство, тревога, паника, различные страхи, например, пострадавший ребёнок будет бояться людей, внешне чем-то напоминающим насильника или того, что насилие произойдёт снова; гнев (он может проявляться в необъяснимых окружающим приступах агрессии, направленной как на других людей или животных, так и на себя – самодеструктивное поведение). Хотя такое поведение ребёнка является как бы криком о помощи, как правило, оно осуждается окружающими и приводит к ещё большей изоляции пострадавшего. У более старших по возрасту детей могут наблюдаться депрессивные состояния.
В когнитивной (познавательной) сфере негативные последствия могут проявляться в виде нарушений памяти и внимания, появлении навязчивых мыслей и воспоминаний о случившемся, что может сказываться на школьной успеваемости, в низкой самооценке, идее самообвинения, восприятии себя как “грязного”, “испорченного”. Ребёнок может обвинять себя в том, что он “допустил” насилие, не сумел защититься, и считать, что он плохой и заслужил то, что с ним произошло. Часто такое самовосприятие сохраняется и во взрослом состоянии. Нередки суицидальные мысли или даже попытки суицида.
Нарушения поведения: при сексуализированном насилии, продолжающемся в течение длительного времени, у детей может возникать так называемое “сексуализированное поведение”, когда психосексуальное развитие ребёнка под влиянием неадекватной стимуляции нарушается. В результате чего он начинает преувеличивать значение сексуальных аспектов человеческих отношений. Например, в том, что дети могут говорить о себе как о сексуальном объекте, демонстрировать повышенную осведомлённость и проявлять чрезмерный интерес к сексуальным вопросам, совершать сексуальные действия, направленные на себя в присутствии других людей, вовлекать в сексуальные отношения других детей или взрослых.
Следствием травматической сексуализации могут быть и такие отклонения в поведении, как побеги из дома, употребление алкоголя и наркотиков, беспорядочные половые связи, проституированное поведение, криминальная активность.
Нарушения межличностных отношений. Ребёнок, переживший сексуализированное насилие, чувствует себя непохожим на своих сверстников. Он может не доверять другим людям, вследствие чего усиливается его социальная изоляция. Иногда, он напротив, становится чрезмерно зависимым от других и, соответственно, более уязвимым.
Хочется особенно подчеркнуть, что все, что переживает ребёнок во время и после случившегося — это нормальная реакция его души и тела на исключительно тяжёлую психологическую травму».
Как себя вести
Инструкция от специалистов центра «Сёстры» для родителей, детских педагогов и других ответственных взрослых (которая, мы надеемся, никогда вам не пригодится):
Прежде всего важно помнить, что насилие в детском возрасте — это травматичный опыт, который не имеет ничего общего с сексуальным опытом. Главное, что нужно ребёнку в такой ситуации – поддержка и участие взрослых.
1. Постараться сохранять спокойствие. Сильные эмоции взрослых могут негативно сказаться на состоянии ребёнка,
2. Дать возможность рассказать о том, что случилось, верить ребёнку и прямо сообщить об этом. Ваши сомнения могут подорвать доверие и помешать рассказать о произошедшем,
3. Сказать ребёнку о том, что такие действия (насилие) недопустимо, используя лексику и формулировки соответствующие уровню понимания и возрасту ребёнка,
4. Сообщите ребёнку, что вы рядом, что вы поддерживаете его и готовы делать всё возможное, чтобы насилие не повторилось,
5. Обратиться за поддержкой к специалистам.
Если же вы только подозреваете, что ребёнок подвергается или подвергся сексуализированному насилию, то необходимо поступать следующим образом, объясняет психолог Наталья Курасова:
«Лучше всего при возникновении подобных подозрений задать самому себе вопрос, а почему такое подозрение у меня возникло, что в этой ситуации меня насторожило? Важно не игнорировать эти тревожные сигналы, а интерпретировать их как руководство к действиям: прежде всего по возможности убедиться, что ребёнку ничего не угрожает, более внимательно понаблюдать за его поведением, оценить (спросить у самого себя), насколько ребенок может довериться вам лично, насколько вы сами готовы поговорить с ребёнком и, возможно, услышав от него тяжелые подробности, внешне уравновешенно на них отреагировать и поддержать ребёнка – своим спокойствием, словом, интонацией, не осуждением, принятием, безусловной готовностью быть на его стороне и поддерживать его так долго, как потребуется. Если у Вас нет убежденности в том, что Вы справитесь с этой задачей, рекомендуем вам обратиться за консультацией и поддержкой к специалистам и дальше вместе решить – кто именно будет говорить с ребёнком – вы, кто-то из ваших родных и близких или специалист.
Перед началом беседы с ребёнком убедитесь, что вы в помещении одни, что ребенок не голоден или слишком устал. Продумайте, как вы начнете беседу и те вопросы, которые вы хотите ему задать. Дети могут неохотно рассказывать о случившемся или не рассказывают вообще, так как они находятся в зависимости от взрослого насильника или боятся его; могут думать, что окружающие их люди и так знают об этом; испытывать чувство неловкости или стыда; не понимать, что им причинили вред; бояться, что их накажут. Поэтому будьте готовы, к тому, что ребенок во время первой беседы может не раскрыться, что происходит довольно часто, так как ему очень трудно решиться открыть свой “секрет”. В этом случае постарайтесь поговорить с ним снова через какое- то время. Дайте ему понять, что вы знаете, как тяжело ему говорить на эту тему. Объясните, что секреты бывают хорошие, и их сохраняют в тайне, например, заранее подготовленный подарок маме на день рождения, и плохие, например, нанесенная кому-нибудь обида, и тогда об этом нужно обязательно рассказать взрослому, которому доверяешь, чтобы он смог тебя защитить.
Во время беседы используйте короткие вопросы и простые и понятные ребёнку слова и предложения, называйте половые органы так, как их называет ребенок, употребляйте имена собственные, а не местоимения (папа, отчим, Николай Петрович) и мягко попросите этого от ребёнка, чтобы было понятно, о ком идет речь. Особенно необходимо избегать так называемых “закрытых” вопросов, то есть таких, на которые ребенок может ответить только “Да” или “Нет”. Если ребенок отвечает на вопросы односложно, попросите его объяснить, почему он так думает. Не употребляйте наводящих, вопросов типа: “И дядя тебя заставил это делать?” Вместо этого спросите: “Что было дальше?” Можно попросить нарисовать произошедшее или показать на куклах и пояснить, что именно ребенок показывает.
Во время беседы желательно, чтобы ребенок ответил на следующие вопросы: Кто? (совершал насилие), Что? (именно он делал), Как? (он это делал), Когда? (время совершения), Где? (это происходило) и где были остальные члены семьи.
После разговора с ребёнком поблагодарите его, обнимите и будьте рядом. Возможно, имеет смысл сразу сесть и записать рассказ ребёнка. Подумайте, какие дальнейшие действия Вы намерены предпринять и кто вам в этом может помочь».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».