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Жители поселка под Екатеринбургом могут остаться без единственного выезда в сторону города

Поселок, входящий в Березовский ГО, может лишиться въезда из-за проблем со съездом с дороги регионального назначения

18.22 Среда, 31 мая 2023
Общество
Фото: Денис Давыдов / Накануне.Ru
Жители частного сектора (бывшая территория «Черника Парка») в Берёзовском городском округе на протяжении вот уже пяти лет не могут добиться того, чтобы вблизи их домов установили остановку. Теперь они могут остаться и без съезда с дороги регионального назначения.

До ближайшей остановки жители поселения вынуждены добираться пешком 2 километра. Тротуара нет, и все, включая детей и пожилых людей вынуждены ходить прямо по трассе с оживлённым движением.

Жители поселка под Екатеринбургом могут остаться без единственного выезда в сторону города
Фото: Денис Давыдов / Накануне.Ru


«Чтобы увозить, привозить детей в школу, из школы, с секций, родителям приходится отпрашиваться с работы, но эта возможность есть далеко не у всех. Пожилым людям приходится ходить пешком за продуктами и обратно потом домой с тяжёлыми пакетами. В основном возраст детей [проживающих в поселении] — 7–13 лет. Можете себе представить детей этого возраста, идущих в тёмное время суток в школу, из школы по обочине трассы без освещения? Это не просто опасно, это недопустимо», — говорится в обращении жителей к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой, под которым подписалось 59 человек.


При всём при этом, управление образования и администрация Березовского отказывает в организации маршрута школьного автобуса, поскольку вблизи поселения нет остановки общественного транспорта.

На данный момент местные жители уже обращались в администрацию Берёзовского городского округа, к министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обрасти В.В. Старкову и к уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области. Кроме того, был подан иск в Берёзовский городской суд — в иске было отказано.

Местная жительница Наталья Кирилюк, от лица жителей поседения обратившаяся к министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обрасти, в своём письме отмечает, что в конце 2021 года начался ремонт автомобильной дороги «г. Берёзовский - п. Сарапулка - Белоярское водохранилище», и в то время жители узнали, что в результате проведения работ ликвидируется единственный заезд и проход к домам в поселении.

В разговоре с корреспондентом «Вечерних ведомостей» Наталья Кирилюк рассказала, что 30 мая состоялась выездная комиссия по вопросу съезда и установки остановки общественного транспорта. На ней должны были присутствовать представители администрации Берёзовского ГО, Свердловскавтодора и ГИБДД — последние, по словам жителей, не явились. Наши коллеги из Накануне.RU, присутствовавшие на встрече, пишут, что людям предложили два варианта решения проблем:

• Жители "Черника-парка" организовывают ТСЖ, находят жительницу Челябинска (или владельца участка, расположенного чуть дальше), выкупают участок, собирают деньги и за свой счет обустраивают примыкание и остановочный пункт. В таком случае вопрос можно решить быстро и эффективно, но все затраты ложатся на плечи местных жителей.

• Жители "Черника-парка" организовывают ТСЖ, находят жительницу Челябинска (или владельца участка, расположенного чуть дальше), пытаются согласовать отказ от претензий на осуществлении работ на участке, как юрлицо обращаются в администрацию Березовского и уже дальше сотрудничают с ней, пытаясь разрешить вопрос. Даже с положительным исходом, этот вариант займет больше всего времени.
Редакция будет следить за развитием событий.

На встрече жителям предложили создать ТСЖ, при этом ранее, зная о проблемах въезда, разрешения на строительство ИЖС все равно выдавали. Фото: Денис Давыдов / Накануне.Ru

Наталья Кирилюк, жительница поселка, возмутилась тем, что участки передавали в ИЖС, зная, что есть проблемы с примыканием въезда к дороге: «С решением вопроса о съезде нам категорически отказывают, на том основании, что технические условия были выданы, и по ним съезд обязана была сделать ДПК "Черника Парк". Мы объяснили, что в данный момент этот ДПК уже ликвидирован, и исполнять условия некому. Нам предложили создать ТСЖ и самостоятельно за свои деньги строить примыкание к дороге. Глава администрации сказал — у вас там 70 домов, скиньтесь по 100 тысяч и сделайте съезд.

Спрашивается, зачем администрация выдаёт ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), если знает, что технические условия не выполнены? На генплане города наше поселение — это целый район. С 2017 года мы поднимаем этот вопрос, и администрация, зная, что примыкание к дороге незаконно, всё равно переводит участки в ИЖС.

Категорически отказываются делать и остановку, хотя автобус ходит мимо нашего посёлка по маршруту ул. Восточная – Екатеринбург – посёлок Сарапулка. Отказываются, потому что нет официального примыкания к дороге. И получается замкнутый круг, мы не знаем, куда бежать. Вчера нам сказали, что отрезок земли за дорогой принадлежит какой-то женщине, эта земля в частной собственности. Мы просили выдать информацию о владельце, чтобы договориться, чтобы эта женщина как физическое лицо отказалась от этого участка. Спрашиваем — сделаете ли вы нам в таком случае примыкание? Нет.

Есть ещё одно место, где можно сделать примыкание даже с меньшими затратами, и там земля муниципальная. Там нет пригорка, нет большого спуска — отказывают, говорят, что средств на это нет. Почему жители стали заложниками этой ситуации?

Также нам сказали, что если мы не будем самостоятельно получать технические условия на строительство, вызовут ГИБДД и перекопают ваш проезд. И такое уже случалось. Застройщики сейчас эту дорогу не могут сдать и ввести в эксплуатацию после ремонта, потому что мы боремся за этот участок, иначе будем отрезаны от мира.

При ремонте дороги убрали дорожки, протоптанные жителями, чтобы ходить до ближайшей остановки. И сейчас все идут прямо по трассе — дети из школы, велосипедисты, а обочины нет. Страшно ехать, особенно вечером зимой, потому что их не видно».

Редакция будет следить за развитием событий.

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Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости


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