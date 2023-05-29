Жители поселка под Екатеринбургом могут остаться без единственного выезда в сторону города Поселок, входящий в Березовский ГО, может лишиться въезда из-за проблем со съездом с дороги регионального назначения

Фото: Денис Давыдов / Накануне.Ru

«Чтобы увозить, привозить детей в школу, из школы, с секций, родителям приходится отпрашиваться с работы, но эта возможность есть далеко не у всех. Пожилым людям приходится ходить пешком за продуктами и обратно потом домой с тяжёлыми пакетами. В основном возраст детей [проживающих в поселении] — 7–13 лет. Можете себе представить детей этого возраста, идущих в тёмное время суток в школу, из школы по обочине трассы без освещения? Это не просто опасно, это недопустимо», — говорится в обращении жителей к уполномоченной по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой, под которым подписалось 59 человек.

На встрече жителям предложили создать ТСЖ, при этом ранее, зная о проблемах въезда, разрешения на строительство ИЖС все равно выдавали. Фото: Денис Давыдов / Накануне.Ru

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости