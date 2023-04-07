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Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о половом насилии над детьми

Насилие совершали над детьми после «товарищеских судов», которые проводит воспитатель

09.31 Пятница, 14 апреля 2023
Происшествия
Фрагмент видео из телеграм-канала Вечерние ведомости
Мама воспитанника закрытой школы в Екатеринбурге заявила в СК о фактах вопиющего систематического насилия над детьми, в том числе и о сексуальном насилии.

По словам детей, один из воспитателей специальной общеобразовательной школы закрытого типа № 124 проводил так называемые «товарищеские суды», на которых «за плохое поведение» детей решали «зачморить», «зачуханить» и «опустить». Пострадавшие говорят, что организатором насилия якобы является один из воспитателей, который проводил голосование среди детей, как поступить с «провинившимся».

Один из пострадавших мальчиков (ему еще нет 14 лет), с которым удалось поговорить «Вечерним ведомостям», рассказал, что попытался сбежать из школы и выпрыгнуть из окна после того, как его также решили «зачуханить».

«Это значит морально опустить человека, возможно, что-то половое, что-то неприятное», — сказал он. В качестве наказаний также может применяться «стульчик», когда в определенной позе нужно просидеть какое-то время, и другие наказания (например, стояние на коленях в углу определённое время).

Так, после того, как одного из мальчиков решили «опустить» на таком товарищеском суде, двое старших воспитанников (по некоторым данным, им 15 и 16 лет), находясь в помещении спальни, ударили его по лицу и корпусу. Затем его заставили заняться оральным сексом сначала с одним воспитанником, потом с другим.

Сделать подобное заставляли и «остальных присутствующих там ребят». В случае отказа с ними угрожали «сделать то же самое». Также мальчиков заставляли биться головой об стену. Есть информация, что с одним из воспитанников «совершали анальный половой акт».

Это был далеко не единичный случай. Один из пострадавших говорит, что такие действия с одним из мальчиков, которому даже 13 лет не было на тот момент, «совершали примерно 70 раз». Всем детям, которые подвергались насилию, по нашей информации, нет 14 лет. При этом все это происходило фактически публично – во время совершения насильственных действий в комнатах присутствовали сразу несколько человек.

«Товарищеские суды», по словам детей, проходят почти каждую смену воспитателя, которого пострадавшие обвиняют в по сути организации и покровительстве насилия. Наказывают обычно за то, что «получил замечание, подрался на перемене, не услышал что-то».
Детям, которые намеревались рассказать о ситуации в школе своим родным, угрожали.

Мама мальчика, обратившаяся в Следственный комитет, рассказала, что до сих пор находится в состоянии шока от произошедшего.

По информации адвоката адвокатской группы «Логард», представляющего семью, Георгия Краснова, уголовное дело, связанное с насилием над ребенком, уже возбуждено.

Однако Георгий Краснов удивлен, что на данный момент пока речь идет только об уголовном деле против подростков, которые принимали участие в изнасилованиях, а не против тех, кто, по сути, и должен отвечать за безопасность детей, находящихся в школе.

«Те, кто непосредственно совершали насильственные сексуальные преступления – это тоже дети, это ужасно во всех смыслах. Но возникает вопрос: почему так случилось? Понятно, что эти дети изначально были помещены туда из-за своего неправильного поведения, но мы должны прекрасно понимать, что для вот таких страшных действий были созданы все условия со стороны должностных лиц? Будет странно, если два парня окажутся крайними. По справедливости, надо рассуждать о том, где был директор, что с воспитателями, где был ПДН?»

— сказал Георгий Краснов «Вечерним ведомостям»


«Вечерние ведомости» скоро расскажут подробности этой ужасающей истории и о методах наказаний после товарищеских судов.

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Гузель Аиткулова, Аля Трынова, Варвара Воронова © Вечерние ведомости


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