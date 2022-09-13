Администрация Екатеринбурга не смогла взыскать с горожанки 233 тысячи рублей субсидии на услуги ЖКХ

14.53 Среда, 21 сентября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На минувшей неделе Октябрьский районный суд города Екатеринбурга отказал Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации Екатеринбурга во взыскании с горожанки Ирины 233 250 рублей 69 копеек субсидии, выплаченных ей за шесть лет (с 2015 по 2021 годы). Администрация утверждала, что Ирина получала субсидию незаконно, но суд уже не в первый раз подтвердил, что формальная недостоверность данных от получателя не лишает его права на получение субсидии.

Право на субсидию для оплаты ЖКХ



Субсидия назначается горожанину, если размер платы за услуги ЖКХ и капитальный ремонт превышает определённый на федеральном уровне процент от доходов его семьи. При этом не имеет значения – является ли человек собственником квартиры, в которой зарегистрирован. Субсидию предоставляет на полгода на одну семью, спустя этот период уровень дохода нужно подтверждать снова.

Порядок предоставления субсидии регламентируется федеральными нормативно-правовыми актами (постановлением Правительства РФ), но саму субсидию назначают и выплачивают городские власти – в Екатеринбурге это Управление жилищного и коммунального хозяйства городской администрации.

«Вечерние ведомости» заметили, что на протяжении нескольких последних лет это Управление подает к горожанам иски о взыскании выплаченных им субсидий на услуги ЖКХ. Случай Ирины – лишь один из множества.

Странный черёд попыток городских властей взыскать субсидию с горожан обратно



Выглядит всё так: человек раз в полгода подает заявление о предоставлении субсидии. Городские чиновники должны проверять его документы на предмет полноты и достоверности каждый раз перед назначением субсидии. Проверять должны путем запросов в различные органы власти и организации.

Но на практике проверяют выборочно. Поэтому есть случаи, когда человек получал субсидию на протяжении ряда лет, а потом вдруг его документы проверили, нашли недостоверность и выставили ему требование: вернуть субсидию за все годы.

Уже в 2019 году в Свердловской области сложилась судебная практика, согласно которой не всякая недостоверность является основанием для взыскания субсидии. Свердловский областной суд неоднократно указывал при рассмотрении исков Управления: взыскать субсидию можно только тогда, когда будет установлено, что в случае, если бы гражданин предоставил достоверные данные, он не имел бы права на субсидию. Но Управление продолжает подавать иски «конвейером». Вероятно, надеясь, что горожане, опасаясь судебных разбирательств, выплатят администрации деньги в досудебном порядке (перед подачей иска каждый раз в адрес «должника» направляется претензия).

Ирина получала субсидию с 2015 по 2021 годы. Каждые полгода в пакете документов с заявлением о назначении субсидии она прикладывала документ 2013 года о праве собственности на долю квартиры, в которой она зарегистрирована с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Однако в 2015 году Ирина подарила долю квартиры своим несовершеннолетним детям, но осталась при этом с ними жить.

В 2021 году Управление выяснило путем запроса в Росреестр, что Ирина всё время прикладывала в пакете документов устаревшее свидетельство 2013 года. На этом основании Управление потребовало с Ирины вернуть всю выплаченную в 2015 – 2021 годах субсидию: на том основании, что Ирина не сообщила об изменении права проживания в квартире. А это без малого четверть миллиона рублей.


Такую сумму мэрия потребовала с горожанки обратно.


Управление сначала направило письмо Ирине, предложив вернуть субсидию, и указало, что подаст иск в суд в случае отказа горожанки.

Ирина тщетно пыталась уладить этот вопрос до суда: написала главе Екатеринбурга Алексею Орлову и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову (последний переслал обращение в прокуратуру). Ирина ссылалась на многочисленные решения судов о том, что нельзя по формальному основанию недобросовестности взыскивать субсидию, если человек имел на эту субсидию право. Успеха это не возымело. Управление подало иск в Октябрьский районный суд, в котором указало, что так как «заявителем была предоставлена недостоверная информация», то Ирина должна вернуть субсидию. Копия иска есть в распоряжении «Вечерних ведомостей». В нём администрция не возражает против рассмотрения иска в отсутствие её представителей и просит направить её по почтовому адресу исполнительный лист на взыскание требуемой суммы.

Ирина ходатайствовала перед судом о том, чтобы обязать Управление рассчитать – какую субсидию она бы получила, если бы предоставила актуальный документ о собственниках долей в своей квартире. В Октябрьском суде представитель Управления признала, что Ирина имела право на точно такую же субсидию, которую получила, если бы каждый раз предоставляла в 2015 – 2021 годах актуальный документ о праве собственности на квартиру. Однако от иска Управление почему-то не отказалось.

Ожидаемое решение суда и странные действия мэрии



В итоге 14 сентября 2022 года Октябрьский районный суд решил: в иске отказать полностью. Представитель администрация не стала сообщать Ирине, будет ли подавать апелляцию на это решение. Впрочем, учитывая практику Свердловского областного суда, апелляция вряд ли имеет шансы на успех.

К слову, иск администрации Екатеринбурга к Ирине рассматривала судья Дарья Киямова – она же сейчас рассматривает иск свердловской полиции к Евгению Ройзману и «организаторам» шествия в поддержку Навального в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Об этом деле «Вечерние ведомости» также подробно писали.


Cудья Октябрьского районного суда Дарья Киямова. Фото: It's My City.


Таким образом, в мэрии в очередной получили подтверждение, что Ирина, как и оказавшиеся в аналогичной ситуации горожане, ничего не должна возвращать. При этом одна из юристов, работающих на Управление ЖКХ, неформально призналась Ирине: исков о взыскании выплат с горожан, которые Управление проиграло, много. Тем не менее Управление почему-то не решает такие вопросы в досудебном порядке, а предпочитает судиться.

Сейчас (с апреля 2022 года) семья Ирины субсидию уже не получает — в разговоре с корреспондентом veved.ru, что её нынешний доход «к счастью, позволяет обходиться без субсидии».

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Иван Абатуров, Владислав Постников © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
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