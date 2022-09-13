Администрация Екатеринбурга не смогла взыскать с горожанки 233 тысячи рублей субсидии на услуги ЖКХ
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На минувшей неделе Октябрьский районный суд города Екатеринбурга отказал Управлению жилищного и коммунального хозяйства Администрации Екатеринбурга во взыскании с горожанки Ирины 233 250 рублей 69 копеек субсидии, выплаченных ей за шесть лет (с 2015 по 2021 годы). Администрация утверждала, что Ирина получала субсидию незаконно, но суд уже не в первый раз подтвердил, что формальная недостоверность данных от получателя не лишает его права на получение субсидии.
Субсидия назначается горожанину, если размер платы за услуги ЖКХ и капитальный ремонт превышает определённый на федеральном уровне процент от доходов его семьи. При этом не имеет значения – является ли человек собственником квартиры, в которой зарегистрирован. Субсидию предоставляет на полгода на одну семью, спустя этот период уровень дохода нужно подтверждать снова.
Порядок предоставления субсидии регламентируется федеральными нормативно-правовыми актами (постановлением Правительства РФ), но саму субсидию назначают и выплачивают городские власти – в Екатеринбурге это Управление жилищного и коммунального хозяйства городской администрации.
«Вечерние ведомости» заметили, что на протяжении нескольких последних лет это Управление подает к горожанам иски о взыскании выплаченных им субсидий на услуги ЖКХ. Случай Ирины – лишь один из множества.
Выглядит всё так: человек раз в полгода подает заявление о предоставлении субсидии. Городские чиновники должны проверять его документы на предмет полноты и достоверности каждый раз перед назначением субсидии. Проверять должны путем запросов в различные органы власти и организации.
Но на практике проверяют выборочно. Поэтому есть случаи, когда человек получал субсидию на протяжении ряда лет, а потом вдруг его документы проверили, нашли недостоверность и выставили ему требование: вернуть субсидию за все годы.
Уже в 2019 году в Свердловской области сложилась судебная практика, согласно которой не всякая недостоверность является основанием для взыскания субсидии. Свердловский областной суд неоднократно указывал при рассмотрении исков Управления: взыскать субсидию можно только тогда, когда будет установлено, что в случае, если бы гражданин предоставил достоверные данные, он не имел бы права на субсидию. Но Управление продолжает подавать иски «конвейером». Вероятно, надеясь, что горожане, опасаясь судебных разбирательств, выплатят администрации деньги в досудебном порядке (перед подачей иска каждый раз в адрес «должника» направляется претензия).
Ирина получала субсидию с 2015 по 2021 годы. Каждые полгода в пакете документов с заявлением о назначении субсидии она прикладывала документ 2013 года о праве собственности на долю квартиры, в которой она зарегистрирована с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Однако в 2015 году Ирина подарила долю квартиры своим несовершеннолетним детям, но осталась при этом с ними жить.
В 2021 году Управление выяснило путем запроса в Росреестр, что Ирина всё время прикладывала в пакете документов устаревшее свидетельство 2013 года. На этом основании Управление потребовало с Ирины вернуть всю выплаченную в 2015 – 2021 годах субсидию: на том основании, что Ирина не сообщила об изменении права проживания в квартире. А это без малого четверть миллиона рублей.
Управление сначала направило письмо Ирине, предложив вернуть субсидию, и указало, что подаст иск в суд в случае отказа горожанки.
Ирина тщетно пыталась уладить этот вопрос до суда: написала главе Екатеринбурга Алексею Орлову и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову (последний переслал обращение в прокуратуру). Ирина ссылалась на многочисленные решения судов о том, что нельзя по формальному основанию недобросовестности взыскивать субсидию, если человек имел на эту субсидию право. Успеха это не возымело. Управление подало иск в Октябрьский районный суд, в котором указало, что так как «заявителем была предоставлена недостоверная информация», то Ирина должна вернуть субсидию. Копия иска есть в распоряжении «Вечерних ведомостей». В нём администрция не возражает против рассмотрения иска в отсутствие её представителей и просит направить её по почтовому адресу исполнительный лист на взыскание требуемой суммы.
Ирина ходатайствовала перед судом о том, чтобы обязать Управление рассчитать – какую субсидию она бы получила, если бы предоставила актуальный документ о собственниках долей в своей квартире. В Октябрьском суде представитель Управления признала, что Ирина имела право на точно такую же субсидию, которую получила, если бы каждый раз предоставляла в 2015 – 2021 годах актуальный документ о праве собственности на квартиру. Однако от иска Управление почему-то не отказалось.
В итоге 14 сентября 2022 года Октябрьский районный суд решил: в иске отказать полностью. Представитель администрация не стала сообщать Ирине, будет ли подавать апелляцию на это решение. Впрочем, учитывая практику Свердловского областного суда, апелляция вряд ли имеет шансы на успех.
К слову, иск администрации Екатеринбурга к Ирине рассматривала судья Дарья Киямова – она же сейчас рассматривает иск свердловской полиции к Евгению Ройзману и «организаторам» шествия в поддержку Навального в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Об этом деле «Вечерние ведомости» также подробно писали.
Таким образом, в мэрии в очередной получили подтверждение, что Ирина, как и оказавшиеся в аналогичной ситуации горожане, ничего не должна возвращать. При этом одна из юристов, работающих на Управление ЖКХ, неформально призналась Ирине: исков о взыскании выплат с горожан, которые Управление проиграло, много. Тем не менее Управление почему-то не решает такие вопросы в досудебном порядке, а предпочитает судиться.
Сейчас (с апреля 2022 года) семья Ирины субсидию уже не получает — в разговоре с корреспондентом veved.ru, что её нынешний доход «к счастью, позволяет обходиться без субсидии».
Право на субсидию для оплаты ЖКХ
Субсидия назначается горожанину, если размер платы за услуги ЖКХ и капитальный ремонт превышает определённый на федеральном уровне процент от доходов его семьи. При этом не имеет значения – является ли человек собственником квартиры, в которой зарегистрирован. Субсидию предоставляет на полгода на одну семью, спустя этот период уровень дохода нужно подтверждать снова.
Порядок предоставления субсидии регламентируется федеральными нормативно-правовыми актами (постановлением Правительства РФ), но саму субсидию назначают и выплачивают городские власти – в Екатеринбурге это Управление жилищного и коммунального хозяйства городской администрации.
«Вечерние ведомости» заметили, что на протяжении нескольких последних лет это Управление подает к горожанам иски о взыскании выплаченных им субсидий на услуги ЖКХ. Случай Ирины – лишь один из множества.
Странный черёд попыток городских властей взыскать субсидию с горожан обратно
Выглядит всё так: человек раз в полгода подает заявление о предоставлении субсидии. Городские чиновники должны проверять его документы на предмет полноты и достоверности каждый раз перед назначением субсидии. Проверять должны путем запросов в различные органы власти и организации.
Но на практике проверяют выборочно. Поэтому есть случаи, когда человек получал субсидию на протяжении ряда лет, а потом вдруг его документы проверили, нашли недостоверность и выставили ему требование: вернуть субсидию за все годы.
Уже в 2019 году в Свердловской области сложилась судебная практика, согласно которой не всякая недостоверность является основанием для взыскания субсидии. Свердловский областной суд неоднократно указывал при рассмотрении исков Управления: взыскать субсидию можно только тогда, когда будет установлено, что в случае, если бы гражданин предоставил достоверные данные, он не имел бы права на субсидию. Но Управление продолжает подавать иски «конвейером». Вероятно, надеясь, что горожане, опасаясь судебных разбирательств, выплатят администрации деньги в досудебном порядке (перед подачей иска каждый раз в адрес «должника» направляется претензия).
Ирина получала субсидию с 2015 по 2021 годы. Каждые полгода в пакете документов с заявлением о назначении субсидии она прикладывала документ 2013 года о праве собственности на долю квартиры, в которой она зарегистрирована с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Однако в 2015 году Ирина подарила долю квартиры своим несовершеннолетним детям, но осталась при этом с ними жить.
В 2021 году Управление выяснило путем запроса в Росреестр, что Ирина всё время прикладывала в пакете документов устаревшее свидетельство 2013 года. На этом основании Управление потребовало с Ирины вернуть всю выплаченную в 2015 – 2021 годах субсидию: на том основании, что Ирина не сообщила об изменении права проживания в квартире. А это без малого четверть миллиона рублей.
Такую сумму мэрия потребовала с горожанки обратно.
Управление сначала направило письмо Ирине, предложив вернуть субсидию, и указало, что подаст иск в суд в случае отказа горожанки.
Ирина тщетно пыталась уладить этот вопрос до суда: написала главе Екатеринбурга Алексею Орлову и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову (последний переслал обращение в прокуратуру). Ирина ссылалась на многочисленные решения судов о том, что нельзя по формальному основанию недобросовестности взыскивать субсидию, если человек имел на эту субсидию право. Успеха это не возымело. Управление подало иск в Октябрьский районный суд, в котором указало, что так как «заявителем была предоставлена недостоверная информация», то Ирина должна вернуть субсидию. Копия иска есть в распоряжении «Вечерних ведомостей». В нём администрция не возражает против рассмотрения иска в отсутствие её представителей и просит направить её по почтовому адресу исполнительный лист на взыскание требуемой суммы.
Ирина ходатайствовала перед судом о том, чтобы обязать Управление рассчитать – какую субсидию она бы получила, если бы предоставила актуальный документ о собственниках долей в своей квартире. В Октябрьском суде представитель Управления признала, что Ирина имела право на точно такую же субсидию, которую получила, если бы каждый раз предоставляла в 2015 – 2021 годах актуальный документ о праве собственности на квартиру. Однако от иска Управление почему-то не отказалось.
Ожидаемое решение суда и странные действия мэрии
В итоге 14 сентября 2022 года Октябрьский районный суд решил: в иске отказать полностью. Представитель администрация не стала сообщать Ирине, будет ли подавать апелляцию на это решение. Впрочем, учитывая практику Свердловского областного суда, апелляция вряд ли имеет шансы на успех.
К слову, иск администрации Екатеринбурга к Ирине рассматривала судья Дарья Киямова – она же сейчас рассматривает иск свердловской полиции к Евгению Ройзману и «организаторам» шествия в поддержку Навального в Екатеринбурге 31 января 2021 года. Об этом деле «Вечерние ведомости» также подробно писали.
Cудья Октябрьского районного суда Дарья Киямова. Фото: It's My City.
Таким образом, в мэрии в очередной получили подтверждение, что Ирина, как и оказавшиеся в аналогичной ситуации горожане, ничего не должна возвращать. При этом одна из юристов, работающих на Управление ЖКХ, неформально призналась Ирине: исков о взыскании выплат с горожан, которые Управление проиграло, много. Тем не менее Управление почему-то не решает такие вопросы в досудебном порядке, а предпочитает судиться.
Сейчас (с апреля 2022 года) семья Ирины субсидию уже не получает — в разговоре с корреспондентом veved.ru, что её нынешний доход «к счастью, позволяет обходиться без субсидии».
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