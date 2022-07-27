МВД подало иск к Ройзману и еще четырем свердловчанам на взыскание денег за работу на уличных акциях

— прокомментировал ситуацию Ройзман. — Вообще-то полицейские должны обеспечивать порядок и безопасность граждан при осуществлении ими своих конституционных прав – в данном случае права на свободу собраний,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

ГУ МВД России по Свердловской области подало иск к экс-главе Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырём жителям региона на взыскание денег за свою работу на уличных акциях.Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил адвокат Роман Качанов, подзащитного которого – Кирилла Серебренникова – ГУ МВД тоже указало в числе ответчиков. Всего полицейские хотят взыскать 565 тысяч рублей за свою работу на акциях в поддержку осуждённого оппозиционера Алексея Навального, которые проходили в начале 2021 года.Евгений Ройзман заявил, что узнал об этом иске от корреспондента «Вечерних ведомостей».В качестве ответчиков, помимо Ройзмана, указаны бывший координатор Штаба Навального* в Екатеринбурге Ирина Норман, экс-сотрудница штаба* Виктория Райх, кассир «Магнита» из закрытого военного посёлка Уральский Кирилл Серебренников и екатеринбуржец Юрий Чеченев.Всех ответчиков объединяет то, что в 2021 году они были наказаны по части 2 статьи 20.2 КоАП — суды Екатеринбурга признали их виновными в организации не согласованного с властями шествия. Всем пятерым вменялись посты в соцсетях с призывами выходить на улицы в поддержку Алексея Навального, которого задержали сразу по прилёте в Россию из Берлина. Причём некоторые ответчики даже не знакомы друг с другом, что не помешало судам признать их организаторами одного и того же мероприятия.Отметим, что в списке ответчиков нет действовавшего на тот момент координатора Штаба Навального* в Екатеринбурге Алексея Гресько. Возможно, причиной стало то, что Гресько ещё в прошлом году эмигрировал в Германию.«Обидно даже» — прокомментировал Гресько корреспонденту «Вечерних ведомостей» своё отсутствие в списке ответчиков.В обосновании заявленной суммы МВД сообщает о том, что для обеспечения безопасности в Екатеринбург были стянуты силы полиции из близлежащих городов — Верхней Пышмы, Сысерти, Каменска-Уральского, Первоуральска и Асбеста.Число дополнительно задействованных сотрудников органов внутренних дел, по заявлению МВД, составляло 1527 человек.В иске МВД пишет, что. При этом приводя численность в 2300 человек. Большинство СМИ, освещавших то шествие, давали оценки минимум в 7 тысяч человек, отмечая, что акция в Екатеринбурге была наиболее многочисленной за пределами Москвы.Помимо дополнительных расходов на оплату сверхурочных часов своих сотрудников, ГУ МВД посчитало и расходы на горюче-смазочные материалы.Примечательно, что справки-расчёты об излишне потраченных средствах датированы в большинстве своём июнем 2022 года — по какой причине МВД озаботилось взысканием «компенсации» спустя полтора года после шествия, остаётся загадкой.Ранее аналогичные иски полицейские подавали в других регионах. Однако в Свердловской области подобным сотрудники полиции еще не занимались.Дело уже передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга (видимо, суд был выбран по району, в котором проживает Евгений Ройзман), его будет рассматривать судья Дарья Киямова. Дата заседания пока не определена.