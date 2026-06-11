«В вашем городе всё системно плохо». Транспортный эксперт из Москвы — о причинах ДТП в Екатеринбурге А также о том, что можно исправить, чтобы снизить число смертей на улицах

«Звоночки расставлены — но их никто не слышит».

Перекрёсток улиц 8 марта и Малышева — один из самых аварийных в Екатеринбурга. Иллюстрация: Градовод

Момент ДТП. Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

«Мигающего зелёного нет странах с высоким уровнем безопасности движения»

«Улицу надо строить так, чтобы ошибка не убивала»

«В Лондоне заборы убрали — и стало безопаснее»

Перекрёсток улиц 8 марта и Малышева. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Мэр Алексей Орлов сегодня заявил, что у «Гортранса» не хватит ресурсов заменить всех частников. Фото: Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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