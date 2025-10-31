Возрастное ограничение 18+
На берегах Широкой Речки в Екатеринбурге вновь устроили свалку
В этом году нарушение русла реки строителями уже становилось поводом для возбуждения дела
Фото: читатель Вечерних ведомостей
На берегах Широкой Речки в Екатеринбурге вновь устроили свалку. Горы строительного мусора, который оказался свален не только на берег, но и в саму реку, сегодня обнаружила эколог Елена Кольцова. Свалка образовалась между улицами Архангела Михаила и Металлургов, недалеко от ТЦ «МЕГА». Эту территорию в ближайшее время планируют застроить — судя по публичной кадастровой карте, здесь должен появиться гостиничный комплекс.
Ранее чуть ниже по течению Широкой Речки уже устраивали несанкционированные земляные работы, заваливая её грунтом и строительным мусором. После нашей публикации природоохранная прокуратура подала в суд, который признал работы незаконными и обязал подрядчика (ООО «ГУДСР») восстановить нарушенное русло.
«В водоохранной зоне реки Широкая речка осуществлено несанкционированное размещение строительных и бытовых отходов. Образовалась масштабная свалка, отходы с которой нависают над урезом воды, застревают в ветвях и стволах деревьев и осыпаются непосредственно в реку, что создает прямую угрозу загрязнению водного объекта.
На прилегающей территории, где осуществляется снос старых промышленных зданий, строительный мусор и отходы сноса не утилизируются надлежащим образом, а закапываются в почву с последующим разравниванием площадки. Данные действия ведут к химическому и физическому загрязнению почв, а также формированию объекта накопленного вреда окружающей среде»,
— сказала в разговоре с эколог.
