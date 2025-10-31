На берегах Широкой Речки в Екатеринбурге вновь устроили свалку

эколог. — сказала в разговоре сэколог.

«В водоохранной зоне реки Широкая речка осуществлено несанкционированное размещение строительных и бытовых отходов. Образовалась масштабная свалка, отходы с которой нависают над урезом воды, застревают в ветвях и стволах деревьев и осыпаются непосредственно в реку, что создает прямую угрозу загрязнению водного объекта.На прилегающей территории, где осуществляется снос старых промышленных зданий, строительный мусор и отходы сноса не утилизируются надлежащим образом, а закапываются в почву с последующим разравниванием площадки. Данные действия ведут к химическому и физическому загрязнению почв, а также формированию объекта накопленного вреда окружающей среде»,