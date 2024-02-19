В Екатеринбурге втихую убивают реку Широкую

«В соответствии со статьёй 43 Земельного кодекса Российской Федерации собственники и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны не допускать загрязнение и иное негативное воздействие на земли и почвы. Вместе с тем, с учётом отсутствия лица, за которым закреплена указанная территория, принять какие-либо меры в рамках осуществления муниципального земельного контроля в связи с её загрязнение не представляется возможным».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Реку Широкую, которая протекает по территории Верх-Исетского административного района Екатеринбурга и вливается в Исеть, впору переименовывать в «Узкий Ручеек». А если власти города и его жители без внимания оставят творящееся сейчас там насилие над природой, то ещё одним водным объектом станет меньше на карте уральской столицы.На тревожные изменения реки обратили внимание местные эко-защитники: Широкую попросту стало не видно из-под свежих насыпей грунта и строительного мусора. А водители грузовиков, не стесняясь ни свидетелей, ни ведущейся фотосъёмки, продолжали насыпать на практически уже уничтоженное русло реки всё новые «уральские горы».Активистка Елена Кольцова, особо хорошо известная в Екатеринбурге своей активной защитой Московского лесопарка от застроек и прочих поползновений, взялась разобраться, что же это за работы ведутся в районе речки Широкой с явными нарушениями всевозможных правил обращений с водным объектом (в данном случае — ещё и федерального значения). Но копошащиеся на реке «работнички» толком не смогли объяснить, чем они, собственно, занимаются, и по какому праву. Никакой проектной документации не смог предоставить и человек, на которого «рабочий люд» указал, как на прораба. Но человек этот был страшно удивлён, когда узнал, что на месте развёрнутых ими работ вообще-то протекает река. И тем самым только подтвердил, что компания, которую они представляют, занимается беззаконным самоуправством.Разговаривать с «не ведающими, что творят», оказалось бессмысленным, и от эко-защитников потекла бумажная река в органы, которые призваны следить за соблюдением законов и пресекать малейшие нарушения. Но шли месяцы, а мусорные горы на реке Широкой продолжали расти. В зимний период к ним прибавились горы снега, который сюда начали свозить с улиц города. А недавно началось любимое «развлечение» уральских застройщиков — вырубка лесопосадки, сопровождающаяся на речке Широкой ещё и засыпанием стремительно изменяющегося русла щебнем.У экоактивистов накопилось уже более десятка ответов из различных ведомств. Они либо «переводят стрелки» на другие ведомства, либо успокаивают тем, что «ведётся проверка», либо подтверждают факт нарушений, но расписываются в собственном бессилии. Вот, например, выдержка из ответа на тревожное обращение в Инспекцию охраны окружающей среды города Екатеринбурга:Таким образом, потекший в обратную сторону бумажный поток от чиновников ничуть не обнадёживает. Реку Широкую в Екатеринбурге втихую добивают. Ещё чуть-чуть и она пополнит список исчезнувших в Екатеринбурге водных объектов. А среди них такие речушки, как Акулинка, Мельковка, Основинка, Черемшанка, и озеро Карасье.