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В Екатеринбурге втихую убивают реку Широкую
Фото: Елена Кольцова
Реку Широкую, которая протекает по территории Верх-Исетского административного района Екатеринбурга и вливается в Исеть, впору переименовывать в «Узкий Ручеек». А если власти города и его жители без внимания оставят творящееся сейчас там насилие над природой, то ещё одним водным объектом станет меньше на карте уральской столицы.
На тревожные изменения реки обратили внимание местные эко-защитники: Широкую попросту стало не видно из-под свежих насыпей грунта и строительного мусора. А водители грузовиков, не стесняясь ни свидетелей, ни ведущейся фотосъёмки, продолжали насыпать на практически уже уничтоженное русло реки всё новые «уральские горы».
Активистка Елена Кольцова, особо хорошо известная в Екатеринбурге своей активной защитой Московского лесопарка от застроек и прочих поползновений, взялась разобраться, что же это за работы ведутся в районе речки Широкой с явными нарушениями всевозможных правил обращений с водным объектом (в данном случае — ещё и федерального значения). Но копошащиеся на реке «работнички» толком не смогли объяснить, чем они, собственно, занимаются, и по какому праву. Никакой проектной документации не смог предоставить и человек, на которого «рабочий люд» указал, как на прораба. Но человек этот был страшно удивлён, когда узнал, что на месте развёрнутых ими работ вообще-то протекает река. И тем самым только подтвердил, что компания, которую они представляют, занимается беззаконным самоуправством.
Разговаривать с «не ведающими, что творят», оказалось бессмысленным, и от эко-защитников потекла бумажная река в органы, которые призваны следить за соблюдением законов и пресекать малейшие нарушения. Но шли месяцы, а мусорные горы на реке Широкой продолжали расти. В зимний период к ним прибавились горы снега, который сюда начали свозить с улиц города. А недавно началось любимое «развлечение» уральских застройщиков — вырубка лесопосадки, сопровождающаяся на речке Широкой ещё и засыпанием стремительно изменяющегося русла щебнем.
У экоактивистов накопилось уже более десятка ответов из различных ведомств. Они либо «переводят стрелки» на другие ведомства, либо успокаивают тем, что «ведётся проверка», либо подтверждают факт нарушений, но расписываются в собственном бессилии. Вот, например, выдержка из ответа на тревожное обращение в Инспекцию охраны окружающей среды города Екатеринбурга:
Таким образом, потекший в обратную сторону бумажный поток от чиновников ничуть не обнадёживает. Реку Широкую в Екатеринбурге втихую добивают. Ещё чуть-чуть и она пополнит список исчезнувших в Екатеринбурге водных объектов. А среди них такие речушки, как Акулинка, Мельковка, Основинка, Черемшанка, и озеро Карасье.
На тревожные изменения реки обратили внимание местные эко-защитники: Широкую попросту стало не видно из-под свежих насыпей грунта и строительного мусора. А водители грузовиков, не стесняясь ни свидетелей, ни ведущейся фотосъёмки, продолжали насыпать на практически уже уничтоженное русло реки всё новые «уральские горы».
Активистка Елена Кольцова, особо хорошо известная в Екатеринбурге своей активной защитой Московского лесопарка от застроек и прочих поползновений, взялась разобраться, что же это за работы ведутся в районе речки Широкой с явными нарушениями всевозможных правил обращений с водным объектом (в данном случае — ещё и федерального значения). Но копошащиеся на реке «работнички» толком не смогли объяснить, чем они, собственно, занимаются, и по какому праву. Никакой проектной документации не смог предоставить и человек, на которого «рабочий люд» указал, как на прораба. Но человек этот был страшно удивлён, когда узнал, что на месте развёрнутых ими работ вообще-то протекает река. И тем самым только подтвердил, что компания, которую они представляют, занимается беззаконным самоуправством.
Разговаривать с «не ведающими, что творят», оказалось бессмысленным, и от эко-защитников потекла бумажная река в органы, которые призваны следить за соблюдением законов и пресекать малейшие нарушения. Но шли месяцы, а мусорные горы на реке Широкой продолжали расти. В зимний период к ним прибавились горы снега, который сюда начали свозить с улиц города. А недавно началось любимое «развлечение» уральских застройщиков — вырубка лесопосадки, сопровождающаяся на речке Широкой ещё и засыпанием стремительно изменяющегося русла щебнем.
У экоактивистов накопилось уже более десятка ответов из различных ведомств. Они либо «переводят стрелки» на другие ведомства, либо успокаивают тем, что «ведётся проверка», либо подтверждают факт нарушений, но расписываются в собственном бессилии. Вот, например, выдержка из ответа на тревожное обращение в Инспекцию охраны окружающей среды города Екатеринбурга:
«В соответствии со статьёй 43 Земельного кодекса Российской Федерации собственники и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны не допускать загрязнение и иное негативное воздействие на земли и почвы. Вместе с тем, с учётом отсутствия лица, за которым закреплена указанная территория, принять какие-либо меры в рамках осуществления муниципального земельного контроля в связи с её загрязнение не представляется возможным».
Таким образом, потекший в обратную сторону бумажный поток от чиновников ничуть не обнадёживает. Реку Широкую в Екатеринбурге втихую добивают. Ещё чуть-чуть и она пополнит список исчезнувших в Екатеринбурге водных объектов. А среди них такие речушки, как Акулинка, Мельковка, Основинка, Черемшанка, и озеро Карасье.
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