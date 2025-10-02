Возрастное ограничение 18+

Стоимость развязки на «Калине» вновь увеличили, а срок сдачи сдвинули — к 2028 году

Очередные изменения внесли в заключённый ещё в 2021 году госконтракт

19.44 Пятница, 3 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стоимость развязки, реконструируемой сейчас у фабрики «Калина» в Екатеринбурге вновь увеличили, а срок сдачи сдвинули.

Изменения сегодня появились в карточке госконтракта на строительство многострадальной развязки в районе пересечения улиц Комсомольской — Сибирского тракта — переулка Базового. Теперь её стоимость увеличили до 8 миллиардов 848 миллионов рублей, а новый срок ей сдачи — 31 декабря 2027 года.

Напомним, что при заключении контракта его стоимость составляла 6,399 млрд рублей, затем её увеличили до 8,277 млрд рублей. Сдвигались не раз и и сроки — в предыдущий раз датой исполнения контракта устанавливали 28 сентября 2026 года.

Подрядчиком по строительству крупнейшей транспортной развязки в Екатеринбурге выступает московское ООО «АльмакорГруп», в отношении которого в рамках процедуры банкротства было введено внешнее управление. «АльмакорГруп» также строил самый высокий мост в Свердловской области — через реку Большая Сарана на трассе М-12. Но там заказчик стройки избавился от проблемного подрядчика, разорвав с ним контракт — мост достраивало ООО «Строительное управление №67» из Ханты-Мансийска. Трасса М-12, хоть и с задержкой, но уже введена в эксплуатацию.

Ранее мы писали, что Счётная палата выявила нарушения при строительстве развязки на «Калине». Мэр города Алексей Орлов объяснял увеличение сметы тем, что при первоначальном проектировании не были учтены инженерные сети, которые строители были вынуждены переносить, столкнувшись с реальным их расположением на местности уже в ходе выполнения работ.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
Экс-замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова поместили в СИЗО по делу о мошенничестве

Заседание по избранию меры пресечения длилось почти три часа
