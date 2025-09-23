Возрастное ограничение 18+

Свердловское правительство не согласилось с решением суда о незаконности выноса торговых павильонов

Предприниматели в сфере НТО вновь оказались перед неопределённостью

16.20 Понедельник, 29 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское правительство не согласилось с решением челябинского суда о незаконности выноса торговых павильонов в Екатеринбурге и планирует обжаловать его в вышестоящей инстанции.

О весьма неожиданном решении Седьмого кассационного суда общей юрисдикции (дислоцируется в Челябинске) мы подробно писали на прошлой неделе. Тогда была известна только резолютивная часть решения.

Сегодня в распоряжении
оказалась мотивировочная часть. Оказалась она и в областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка, на заседании которого решалось, что теперь делать с этим решением.

Как следует из полного текста кассационного определения, главное нарушение закона, допущенное свердловскими властями — это то, что они поспешили выгнать предпринимателей сферы НТО с улиц Екатеринбурга, не дождавшись установленного правительством России срока. Поскольку, хоть в постановлении правительства РФ и допускается снижение рекомендуемого срока на продление договоров (семь лет), их действие не должно заканчиваться ранее 31 декабря 2026 года. По факту же предприниматели, с кем договоры были в 2022-2023 годах продлены на два года, и которым мэрия Екатеринбурга, соответственно, в 2024-2025 годах отказала в очередном продлении, потеряли возможность вести бизнес намного раньше этой даты.


Фото: фрагмент кассационного определения


Кроме того, суд выявил противоречие в показаниях свердловских чиновников и духу изданного правительством РФ постановления, на которое они при утверждении регионального постановления ссылались.

«Из объяснений представителя Правительства Свердловской области Кострицкого С.И. и представителя Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Давлетшина Л.И. в суде кассационной инстанции также следует, что двухлетний срок продления договоров установлен с целью сокращения количества действующих нестационарных торговых объектов, а не с целью поддержки их владельцев, как это предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 353»,

— говорится в решении суда.


Как стало известно Вечерним ведомостям, в свердловском МинАПК решили обжаловать решение челябинского суда. У региональных чиновников для того осталась одна вышестоящая инстанция — Верховный суд. Который, отметим, не всегда принимает жалобы на рассмотрение соответствующей коллегии.

Представители бизнеса в сфере НТО по-разному оценивают последствия решения. Если юрист «Ассоциации предприятий малоформатной торговли» Константин Акатьев называл решение «эпохальным» и считает, что благодаря нему не только прекратится вынос киосков с закончившимися договорами, но и все снесённые киоски теперь тоже смогут вернуться на прежнее место, то представитель «Союза НТО» Денис Рудаков не столь оптимистичен — в разговоре с
он выразил мнение, что вряд ли снесённые киоски, по которым мэрия Екатеринбурга не продлила договоры, удастся вернуть.

«Нам бы сохранить те НТО, у которых срок ещё не вышел. Администрация Екатеринбурга вообще нам заявляет: раз постановление признано ничтожным, то и договора, заключенные на два года, тоже ничтожны. В общем, сейчас идёт умственная битва юристов — кто и как лучше извернёт ситуацию. Это определение кассационного суда для нас не решающее, но это следующая ступень для достижения своей цели, которой является сохранение нашего микробизнеса, которому мы посвятили всю свою жизнь. Однако в нашей ситуации поможет только Конституционный суд»,

Рудаков.
Рудаков.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости
