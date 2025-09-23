Свердловское правительство не согласилось с решением суда о незаконности выноса торговых павильонов

«Из объяснений представителя Правительства Свердловской области Кострицкого С.И. и представителя Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Давлетшина Л.И. в суде кассационной инстанции также следует, что двухлетний срок продления договоров установлен с целью сокращения количества действующих нестационарных торговых объектов, а не с целью поддержки их владельцев, как это предусмотрено Постановлением Правительства РФ № 353»,

Рудаков. — сказалРудаков.

«Нам бы сохранить те НТО, у которых срок ещё не вышел. Администрация Екатеринбурга вообще нам заявляет: раз постановление признано ничтожным, то и договора, заключенные на два года, тоже ничтожны. В общем, сейчас идёт умственная битва юристов — кто и как лучше извернёт ситуацию. Это определение кассационного суда для нас не решающее, но это следующая ступень для достижения своей цели, которой является сохранение нашего микробизнеса, которому мы посвятили всю свою жизнь. Однако в нашей ситуации поможет только Конституционный суд»,