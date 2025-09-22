Возрастное ограничение 18+
Внезапное решение суда может остановить снос киосков в Екатеринбурге
У предпринимателей и чиновников оценки громкого решения пока разнятся
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Предприниматели из сферы НТО Екатеринбурга внезапно выиграли суд у правительства Свердловской области. Внезапно — потому что решение относительно оспариваемого правительственного постановления было вынесено судьёй Свердловского областного суда Светланой Полевщиковой ещё в июле 2024 года, и тогда предпринимателям было отказано. Истец (ООО «Ренткомплект-Инвест») не стал подавать апелляцию, и оно вступило в силу.
Однако апелляцию — уже после истечения сроков на обжалование — подало одно из привлеченных в дело третьих лиц (ООО «Инвест групп», также из сферы нестационарной торговли). А вместе с ней — и ходатайство о восстановлении пропущенного на обжалование срока. И судья 7-го кассационного суда общей юрисдикции Станислав Тетюев восстановил срок и вынес новое решение по делу — признав незаконным постановление правительства Свердловской области от 27.12.2022 года № 934-ПП в части установления сокращенного, двухгодичного срока продления договоров на право установки киосков. Об этом Вечерним ведомостям рассказал юрист «Ассоциации предприятий малоформатной торговли» Константин Акатьев.
Начавшийся в этом году в Екатеринбурге массовый демонтаж киосков и павильонов (в рамках анонсированной в 2024 году «Реформы НТО») был как раз связан с истечением двухгодичного срока, на период которого они были размещены. Теперь судом признано, что данный срок установлен незаконно (при имевшейся федеральной рекомендации продлить договоры на право размещения киосков на семь лет), — объяснил Акатьев.
Акатьев назвал сегодняшнее решение «эпохальным», и сказал, что благодаря нему снесённые киоски теперь тоже смогут вернуться на прежнее место, если они не успели расторгнуть договор.
В считающихся близкими к мэрии Екатеринбурга медиаресурсах, впрочем, с такой трактовкой не согласны — в канале «Екатеринбург. главное» отмечают, что «суд не запрещал мэрии Екатеринбурга сносить киоски, суд отменил постановление правительства Свердловской области, устанавливающее правила аренды/продления и так далее».
Добавим, что мотивировочная часть решения ещё не изготовлена, сегодня была оглашена лишь резолютивная часть.
«Теперь властям придётся разрабатывать новую нормативную базу для продления, а значит все киоски, договоры по которым не были расторгнуты останутся на своих местах на законных основаниях. На какой срок – это решать уже областным властям, но продление сделать придётся»,
— считает юрист.
«Формально, это решение челябинского суда ликвидирует не только возможность каких-то действий с НТО, но и сам документ, на основании которого коммерсанты могут оставить свои объекты. Не говоря о том, чтобы вернуть их на место. Вот как все непросто»,
— утверждают в канале.
