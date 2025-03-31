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Двух жителей Нижнего Тагила буду судить за хищение кабелей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле рассмотрят уголовное дело двух местных жителей, 1980 и 1984 годов рождения, которых обвиняют в хищении кабелей с чердаков многоквартирных домов.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, их будут судить по двум статьям УК РФ – за кражу по сговору и покушении на кражу (п. «а» ч. 2 ст. 158 и ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158), а также за приведение в непригодность объектов электросвязи из корыстных целей по сговору (п. «а» ч. 2 ст. 215.2).
По версии следствия, обвиняемые с октября по ноябрь 2024 года срезали кабеля в домах на улицах Окунева, Энтузиастов и Орджоникидзе.
Общая длина похищенных проводов составила более одного километра.
Уголовное дело будут рассматривать в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, их будут судить по двум статьям УК РФ – за кражу по сговору и покушении на кражу (п. «а» ч. 2 ст. 158 и ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158), а также за приведение в непригодность объектов электросвязи из корыстных целей по сговору (п. «а» ч. 2 ст. 215.2).
По версии следствия, обвиняемые с октября по ноябрь 2024 года срезали кабеля в домах на улицах Окунева, Энтузиастов и Орджоникидзе.
«В результате противоправных действий обвиняемых жители домов, а также два инвалида, пользующиеся связью посредством сети Интернет, были лишены возможности дозвониться до близких и оперативных служб»,
– подчеркнули в прокуратуре.
Общая длина похищенных проводов составила более одного километра.
Уголовное дело будут рассматривать в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.
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