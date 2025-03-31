В Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст столкнулись два автобуса

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 4 апреля, около 12.00 в Екатеринбурге на остановке «Храм Большой Златоуст», которая находится через дорогу от церкви, столкнулись два автобуса 70-го и 24-го маршрутов.Как сообщили в свердловском управлении ГИБДД, столкновение допустил 40-летний водитель 70-го автобуса, не выдержавший безопасную дистанцию до 24-го автобуса, который встал на остановке. В этот момент в 70-м автобусе находилось 20 человек, а в 24-м – 30 пассажиров.В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка 70-го автобуса. Ей увезли в больницу, сообщили в ГАИ.