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В Екатеринбурге возле храма Большой Златоуст столкнулись два автобуса
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 4 апреля, около 12.00 в Екатеринбурге на остановке «Храм Большой Златоуст», которая находится через дорогу от церкви, столкнулись два автобуса 70-го и 24-го маршрутов.
Как сообщили в свердловском управлении ГИБДД, столкновение допустил 40-летний водитель 70-го автобуса, не выдержавший безопасную дистанцию до 24-го автобуса, который встал на остановке. В этот момент в 70-м автобусе находилось 20 человек, а в 24-м – 30 пассажиров.
В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка 70-го автобуса. Ей увезли в больницу, сообщили в ГАИ.
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Как сообщили в свердловском управлении ГИБДД, столкновение допустил 40-летний водитель 70-го автобуса, не выдержавший безопасную дистанцию до 24-го автобуса, который встал на остановке. В этот момент в 70-м автобусе находилось 20 человек, а в 24-м – 30 пассажиров.
В результате ДТП пострадала 65-летняя пассажирка 70-го автобуса. Ей увезли в больницу, сообщили в ГАИ.
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