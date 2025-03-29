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В Екатеринбурге задержали «бегунка» с похищенными у пенсионерки четырьмя миллионами рублей

10.11 Пятница, 4 апреля 2025
Фото: УМВД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге задержали «бегунка», похитившего у пенсионерки четыре миллиона рублей наличными, со всей суммой. Мошенникам, на которых работал, он ничего не успел перевести.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выследить и задержать курьера до того, как он успел перевести деньги своим "кураторам", связывавшимся с ним через мессенджер. Вся денежная сумма была правоохранителями изъята»,

– рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД.


Само преступление произошло 28 марта. В тот день 72-летней женщине позвонили неизвестные, убедившие пенсионерку снять со всех своих счетов накопления и передать их курьеру. Пожилая женщина была уверена, что передаст свои деньги в некое безопасное место.

«Бегунком» оказался 30-летний молодой человек, задержанный по стечению обстоятельств в свой день рождения. Ранее он был судим за кражу, угон и незаконную рубку леса. Сотрудникам полиции заявил, что нашёл работу в социальных сетях и «до самого задержания не осознавал, что работает на мошенников». Ему, разумеется, не поверили.

На задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сейчас «бегунок» находится под стражей. Полицейские подозревают, что он может быть причастен и к других подобным преступлениям, поэтому всех, кто может знать что-либо об этом, просят обращаться в органы внутренних дел.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:11 В Екатеринбурге задержали «бегунка» с похищенными у пенсионерки четырьмя миллионами рублей
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09:22 Молодые учёные с Урала могут получить грант от МТС и РАН за разработку в сфере ИИ
21:15 УрФУ приостановил возможность пересдачи онлайн-экзаменов на две недели
20:57 Ушла из жизни известная уральская журналистка и культурный обозреватель
20:38 Погубивших двух человек супругов из Первоуральска ждёт долгая отсидка
19:53 Суточное количество пожаров в Свердловской области опять снизилось
19:05 В Каменске-Уральском поймали юного нарушителя на питбайке
18:42 Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги работы за неделю
17:50 СК сообщил о завершении расследования уголовного дела мэра Дегтярска
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16:37 В Екатеринбурге в парке Камвольного комбината спилили деревья
16:29 В Екатеринбурге самокатчики избили молодого мужчину, он госпитализирован с серьезными травмами
16:13 Первоуральца приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого
15:49 Роспотребнадзор инициирует групповой иск к комбинату питания СУНЦ УрФУ из-за отравления учащихся
15:16 СМИ сообщают о ликвидации рынка на ВИЗе ради расширения улицы Татищева в Екатеринбурге
14:21 В Арамили под колёса «Газели» угодил 15-летний велосипедист
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