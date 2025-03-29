В Екатеринбурге задержали «бегунка» с похищенными у пенсионерки четырьмя миллионами рублей





– рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выследить и задержать курьера до того, как он успел перевести деньги своим "кураторам", связывавшимся с ним через мессенджер. Вся денежная сумма была правоохранителями изъята»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге задержали «бегунка», похитившего у пенсионерки четыре миллиона рублей наличными, со всей суммой. Мошенникам, на которых работал, он ничего не успел перевести.Само преступление произошло 28 марта. В тот день 72-летней женщине позвонили неизвестные, убедившие пенсионерку снять со всех своих счетов накопления и передать их курьеру. Пожилая женщина была уверена, что передаст свои деньги в некое безопасное место.«Бегунком» оказался 30-летний молодой человек, задержанный по стечению обстоятельств в свой день рождения. Ранее он был судим за кражу, угон и незаконную рубку леса. Сотрудникам полиции заявил, что нашёл работу в социальных сетях и «до самого задержания не осознавал, что работает на мошенников». Ему, разумеется, не поверили.На задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.Сейчас «бегунок» находится под стражей. Полицейские подозревают, что он может быть причастен и к других подобным преступлениям, поэтому всех, кто может знать что-либо об этом, просят обращаться в органы внутренних дел.