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В двигателе и шасси прилетевшего из Екатеринбурга во Владивосток самолёта нашли останки птиц
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Самолет, летевший из по маршруту Екатеринбург – Владивосток, по пути в пункт назначения столкнулся с птицами. В авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшей этот рейс, сообщили, что нашли останки птиц в двигателе и стойке шасси.
В связи со случившегося обратный рейс был задержан.
Из Екатеринбурга во Владивосток уже была вызвана техническая команда авиакомпании вместе с необходимыми запчасти и оборудованием для ремонта.
«При осмотре судна обнаружены следы и фрагменты попадания птиц в двигатель и стойку шасси. В результате происшествия у ВС оказались повреждены лопатки вентилятора одного из двигателей»,
– сообщили в «Уральских авиалиниях».
В связи со случившегося обратный рейс был задержан.
Из Екатеринбурга во Владивосток уже была вызвана техническая команда авиакомпании вместе с необходимыми запчасти и оборудованием для ремонта.
«Все пассажиры – 98 человек – на время ожидания будут размещены в гостиницах, обеспечены питанием и напитками в соответствии с ФАП-82. Плановое время отправки рейса 5 апреля 2025 в 12.35 по местному времени»,
– заявили в авиакомпании.
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