В двигателе и шасси прилетевшего из Екатеринбурга во Владивосток самолёта нашли останки птиц

«При осмотре судна обнаружены следы и фрагменты попадания птиц в двигатель и стойку шасси. В результате происшествия у ВС оказались повреждены лопатки вентилятора одного из двигателей»,

– заявили в авиакомпании.

«Все пассажиры – 98 человек – на время ожидания будут размещены в гостиницах, обеспечены питанием и напитками в соответствии с ФАП-82. Плановое время отправки рейса 5 апреля 2025 в 12.35 по местному времени»,