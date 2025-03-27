В 2026 году в столице Урала хотят провести «Неделю звёзд хоккея»

– написал Паслер.

«На матче "Автомобилист" – "Ак Барс" договорились с президентом континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым о проведении "Недели звёзд хоккея" в 2026 году в Екатеринбурге. Конечно, на новой "УГМК-арене", поистине заслуживающей внимания профессиональных спортсменов и гостей со всей страны»,