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В 2026 году в столице Урала хотят провести «Неделю звёзд хоккея»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге встрется сильнейшие хоккеисты. В 2026 году на «УГМК-арене» хотят провести «Неделю звёзд хоккея».
О планах на проведение мероприятия в новом ледовом дворце сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своём телеграм-канале.
Ранее «Неделя звёзд хоккея» в столице Урала не проводилась.
О планах на проведение мероприятия в новом ледовом дворце сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своём телеграм-канале.
«На матче "Автомобилист" – "Ак Барс" договорились с президентом континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым о проведении "Недели звёзд хоккея" в 2026 году в Екатеринбурге. Конечно, на новой "УГМК-арене", поистине заслуживающей внимания профессиональных спортсменов и гостей со всей страны»,
– написал Паслер.
Ранее «Неделя звёзд хоккея» в столице Урала не проводилась.
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