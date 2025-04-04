Возрастное ограничение 18+
СК косвенно подтвердил задержание главного инженера екатеринбургского «Гортранса»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет косвенно подтвердил задержание главного инженера екатеринбургского «Гортранса» Андрея Эльзессера.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что следственным отелом по Ленинскому району Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело на 57-летнего «бывшего главного инженера филиала одного из муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга» с уточнением, что его подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в период с августа 2024 по январь 2025 года он получил взятку от представителя одной из коммерческих структур за «своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ» по договору, который ранее уже был заключён между организациями.
Также в СК сообщили, что сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что следственным отелом по Ленинскому району Екатеринбурга было возбуждено уголовное дело на 57-летнего «бывшего главного инженера филиала одного из муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга» с уточнением, что его подозревают в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в период с августа 2024 по январь 2025 года он получил взятку от представителя одной из коммерческих структур за «своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ» по договору, который ранее уже был заключён между организациями.
Также в СК сообщили, что сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию