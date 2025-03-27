Погубивших двух человек супругов из Первоуральска ждёт долгая отсидка

Вере Мельковой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, её супругу — 18 лет колонии строгого режима. Обоим после освобождения будет ограничена свобода сроком на 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, в пользу которой взыскал с супругов по 500 тысяч рублей с каждого. Дети осужденных переданы органам опеки.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор супругам Вере и Ивану Мельковым, признанным виновными в поджоге, повлекшем гибель двух человек. Их жалобы не были удовлетворены, и судебный акт вступил в законную силу.Трагедия произошла в июле 2021 года в многоквартирном доме на бульваре Юности в Первоуральске. Супруги принесли в подъезд автомобильную покрышку и подожгли её, что привело к сильному задымлению. В результате погибли два человека, в том числе брат Ивана Мелькова.Следствием было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения имущества путем поджога и убийства. Судебное разбирательство проходило с участием присяжных, которые признали подсудимых виновными в причинении смерти потерпевшим, но не нашли подтверждений намеренного лишения их жизни.Теперь, после рассмотрения апелляции, приговор окончательно вступил в силу. А он, как напоминает пресс-служба Свердловского областного суда, следующий: