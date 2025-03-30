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УрФУ приостановил возможность пересдачи онлайн-экзаменов на две недели
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Центр независимой оценки результатов обучения (ЦНОРО) Уральского федерального университета временно приостановил запись на очную пересдачу онлайн-экзаменов. Ограничения действовали с 24 по 29 марта, а затем были продлены с 31 марта по 5 апреля.
Причиной изменений стали «технические сложности», вызванные переносом места пересдачи. Ранее все студенты сдавали экзамены в здании ЦНОРО на улице Малышева, 127а. Теперь же пересдачи будут проходить на базе институтов, к которым относятся учащиеся. Работа ЦНОРО возобновится 5 апреля, а запись на пересдачи откроется уже 4 апреля в 12:00 через личный кабинет студента.
Это не первый случай сбоев при проведении онлайн-экзаменов в УрФУ. В прошлом году тысячи студентов столкнулись с аннулированием результатов экзамена по английскому языку. Причинами называли подозрения в списывании, использование «запрещённых браузеров» и даже отведение взгляда от экрана. После этого университет внедрил специальный браузер швейцарской разработки, но, по словам студентов, он работал со сбоями.
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Причиной изменений стали «технические сложности», вызванные переносом места пересдачи. Ранее все студенты сдавали экзамены в здании ЦНОРО на улице Малышева, 127а. Теперь же пересдачи будут проходить на базе институтов, к которым относятся учащиеся. Работа ЦНОРО возобновится 5 апреля, а запись на пересдачи откроется уже 4 апреля в 12:00 через личный кабинет студента.
Это не первый случай сбоев при проведении онлайн-экзаменов в УрФУ. В прошлом году тысячи студентов столкнулись с аннулированием результатов экзамена по английскому языку. Причинами называли подозрения в списывании, использование «запрещённых браузеров» и даже отведение взгляда от экрана. После этого университет внедрил специальный браузер швейцарской разработки, но, по словам студентов, он работал со сбоями.
Подробнее читайте в телеграм-канале Вечерних Ведомостей.
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