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УрФУ приостановил возможность пересдачи онлайн-экзаменов на две недели

21.15 Четверг, 3 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Центр независимой оценки результатов обучения (ЦНОРО) Уральского федерального университета временно приостановил запись на очную пересдачу онлайн-экзаменов. Ограничения действовали с 24 по 29 марта, а затем были продлены с 31 марта по 5 апреля.

Причиной изменений стали «технические сложности», вызванные переносом места пересдачи. Ранее все студенты сдавали экзамены в здании ЦНОРО на улице Малышева, 127а. Теперь же пересдачи будут проходить на базе институтов, к которым относятся учащиеся. Работа ЦНОРО возобновится 5 апреля, а запись на пересдачи откроется уже 4 апреля в 12:00 через личный кабинет студента.

Это не первый случай сбоев при проведении онлайн-экзаменов в УрФУ. В прошлом году тысячи студентов столкнулись с аннулированием результатов экзамена по английскому языку. Причинами называли подозрения в списывании, использование «запрещённых браузеров» и даже отведение взгляда от экрана. После этого университет внедрил специальный браузер швейцарской разработки, но, по словам студентов, он работал со сбоями.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:42 Госавтоинспекция Свердловской области подвела итоги работы за неделю
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17:21 Двух екатеринбурженок развели на 10 миллионов рублей на сайте знакомств
16:37 В Екатеринбурге в парке Камвольного комбината спилили деревья
16:29 В Екатеринбурге самокатчики избили молодого мужчину, он госпитализирован с серьезными травмами
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14:21 В Арамили под колёса «Газели» угодил 15-летний велосипедист
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13:02 В прокуратуре раскрыли подробности убийства семьи из семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском
12:08 В Свердловской области разрешили к продаже зараженные киви из Ирана
11:34 Проведение фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге оказалось под угрозой
10:55 СМИ сообщают о нападении на предпринимателя в Екатеринбурге
10:45 В Свердловской области хотят ужесточить требования к кикшеринговым компаниям
09:24 На 12 дней ограничат движение на улице Технической в Екатеринбурге
08:38 Рабочий погиб при обрушении на шахте «Ново-Кальинская» вблизи Североуральска
21:08 В Екатеринбурге обсудят «неоконченный треугольник» Эрнста Неизвестного
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