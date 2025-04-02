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Жители Сысертского района продолжают пикетировать резиденцию губернатора
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Екатеринбурге возле резиденции губернатора Свердловской области сегодня вновь проходит пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района.
Сегодня в пикет вышла жительница села Щелкун Ирина. Она призвала сохранить сельскохозяйственные земли, на которых планируется строительство мусорного производства, ради продовольственной безопасности, и обратилась к врио губернатора Денису Паслеру с просьбой встретиться с жителями Сысертского района.
Напомним, вчера пикетчик обращался к Паслеру с просьбой отменить концессионное соглашение о строительстве предприятия с правительством региона
Сегодня в пикет вышла жительница села Щелкун Ирина. Она призвала сохранить сельскохозяйственные земли, на которых планируется строительство мусорного производства, ради продовольственной безопасности, и обратилась к врио губернатора Денису Паслеру с просьбой встретиться с жителями Сысертского района.
Напомним, вчера пикетчик обращался к Паслеру с просьбой отменить концессионное соглашение о строительстве предприятия с правительством региона
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Очередной пикет против мусорного полигона проходит у резиденции свердловского губернатора
27 марта 2025
27 марта 2025