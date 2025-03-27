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В Екатеринбурге хотят создать попечительский совет Театра оперы и балета
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Театр оперы и балета в Екатеринбурге хотят «взять под опеку». О планах создать попечительский совет для театра сообщил президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский.
Об этой инициативе он рассказал на годовом общем собрании союза.
Отмечая значимость Оперного театра для культурной жизни Свердловской области, он выразил уверенность в том, что работа попечительского совета положительно скажется на привлекательности региона.
По его словам, несколько бизнесменов, состоящих в СОСПП, уже согласились присоединиться к данному проекту.
Об этой инициативе он рассказал на годовом общем собрании союза.
Отмечая значимость Оперного театра для культурной жизни Свердловской области, он выразил уверенность в том, что работа попечительского совета положительно скажется на привлекательности региона.
«Учитывая значимое место театра в культурной жизни нашего региона, уверен, что деятельность попечительского совета театра будет способствовать не только развитию культурного потенциала Свердловской области, но и внесёт существенный вклад в повышение привлекательности нашей области для жизни и работы»,
– сказал Дмитрий Пумпянский.
По его словам, несколько бизнесменов, состоящих в СОСПП, уже согласились присоединиться к данному проекту.
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