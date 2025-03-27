В Екатеринбурге хотят создать попечительский совет Театра оперы и балета

– сказал Дмитрий Пумпянский.

«Учитывая значимое место театра в культурной жизни нашего региона, уверен, что деятельность попечительского совета театра будет способствовать не только развитию культурного потенциала Свердловской области, но и внесёт существенный вклад в повышение привлекательности нашей области для жизни и работы»,